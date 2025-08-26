Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen mit Swimmingpool in Ruiru, Kenia

Gitothua ward
5
Tatu City
5
4 immobilienobjekte total found
Wohnung 1 zimmer in Tatu City, Kenia
Wohnung 1 zimmer
Tatu City, Kenia
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 5/10
Entdecken Sie einen erstklassigen Lebensstandard im Herzen des zentralen Geschäftsviertels v…
$94,000
Eine Anfrage stellen
Wohnung 3 zimmer in Tatu City, Kenia
Wohnung 3 zimmer
Tatu City, Kenia
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Stockwerk 5/10
Entdecken Sie einen erstklassigen Lebensstandard im Herzen des zentralen Geschäftsviertels v…
$148,700
Eine Anfrage stellen
Studio 1 zimmer in Tatu City, Kenia
Studio 1 zimmer
Tatu City, Kenia
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Stockwerk 5/10
Entdecken Sie einen erstklassigen Lebensstandard im Herzen des zentralen Geschäftsviertels v…
$54,800
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Wohnung 4 zimmer in Tatu City, Kenia
Wohnung 4 zimmer
Tatu City, Kenia
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 159 m²
Stockwerk 5/10
Entdecken Sie einen erstklassigen Lebensstandard im Herzen des zentralen Geschäftsviertels v…
$248,500
Eine Anfrage stellen
Immobilienangaben in Ruiru, Kenia

mit Garten
mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
