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Wohnimmobilien in Ruiru, Kenia

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Gitothua ward
4
Tatu City
4
5 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Tatu City, Kenia
Wohnung 3 zimmer
Tatu City, Kenia
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 95 m²
Stockwerk 5/10
Entdecken Sie einen erstklassigen Lebensstandard im Herzen des zentralen Geschäftsviertels v…
$148,700
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Studio 1 zimmer in Tatu City, Kenia
Studio 1 zimmer
Tatu City, Kenia
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 33 m²
Stockwerk 5/10
Entdecken Sie einen erstklassigen Lebensstandard im Herzen des zentralen Geschäftsviertels v…
$54,800
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Wohnung 4 zimmer in Tatu City, Kenia
Wohnung 4 zimmer
Tatu City, Kenia
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 159 m²
Stockwerk 5/10
Entdecken Sie einen erstklassigen Lebensstandard im Herzen des zentralen Geschäftsviertels v…
$248,500
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Wohnung 1 zimmer in Tatu City, Kenia
Wohnung 1 zimmer
Tatu City, Kenia
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 5/10
Entdecken Sie einen erstklassigen Lebensstandard im Herzen des zentralen Geschäftsviertels v…
$94,000
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Haus 5 zimmer in Biashara ward, Kenia
Haus 5 zimmer
Biashara ward, Kenia
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
3 Bedrooms Bungalow house for sale in Ruiru Kimbo - newly constructed (sold as is) This p…
$46,992
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Eigenschaftstypen in Ruiru

wohnungen

Immobilienangaben in Ruiru, Kenia

mit Garten
mit Terrasse
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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