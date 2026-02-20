  1. Realting.com
  2. Kenia
  3. Kiambu
  4. Wohnungen in Neubauten

Neubauwohnungen in Kiambu, Kenia

Ruiru
1
Gitothua ward
1
Tatu City
1
Suche nach neuen Gebäuden
Verstecken
Suche nach neuen Gebäuden
Erweiterte Suche Kompakte Suche
Suchoptionen
Sortieren
Auf der Karte
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Wohnanlage
Alle anzeigen Wohnanlage
Wohnanlage
Tatu City, Kenia
von
$54,800
Finishing-Optionen Mit Innenausbau
Jahr der Inbetriebnahme 2026
Etagenzahl 10
Fläche 33–159 m²
4 Immobilienobjekte 4
Entdecken Sie einen erstklassigen Lebensstandard im Herzen des zentralen Geschäftsviertels von Tatu City. Hier trifft die exotische Natur von Parks, Wäldern und Kaffeeplantagen auf moderne Architektur und internationale Infrastruktur – das ideale Gleichgewicht von Natur und urbanem Komfort. …
Immobilientyp
Fläche, m²
Kosten, USD
Wohnung 1 zimmer
56.7
94,000
Wohnung 2 zimmer
95.3
148,700
Wohnung 3 zimmer
159.2
248,500
Studio
33.0
54,800
Immobilienagentur
Geo Estate
Eine Anfrage stellen
Auf der Karte
Realting.com
Gehen