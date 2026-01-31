Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Kasachstan
  3. Astana
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Astana, Kasachstan

2 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 2 000 m² in Astana, Kasachstan
UP UP
Gewerbefläche 2 000 m²
Astana, Kasachstan
Fläche 2 000 m²
Etagenzahl 1
Prom.base zum Verkauf in Astana.2.000 qm M. Allgemeines Gebiet-1ha Grundstücksfläche2013 Bau…
$1,29M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
Русский
Fertiges Geschäft 55 m² in Astana, Kasachstan
Fertiges Geschäft 55 m²
Astana, Kasachstan
Fläche 55 m²
💼 Zum Verkauf bereit profitables Geschäft - HostelBetriebsherberge im zentralen Teil der Sta…
$235,000
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
Русский
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen