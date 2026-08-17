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Wohnquartier A ne pas manquer grand 3 pieces a louer proche de toutes commodites sarona tel aviv

Tel-Aviv, Israel
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ID: 39833
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 17.08.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Leonardo da Vinci, 2

Über den Komplex

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Basislinie: 7003 Stadtteil: Sarona, in der Nähe aller Annehmlichkeiten Große 3 Stücke einschließlich Mamad Fläche von 76 m2 Terrasse von 6 m2 12. Stock mit Aufzügen Geräumiges Wohnzimmer Klimaanlage 2 Badezimmer, 2 Toiletten Privater Parkplatz Einrichtungen des Gebäudes: Wache und Fitnessraum Eingang : 01/09/26

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Tel-Aviv, Israel
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