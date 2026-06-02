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Wohnquartier Baka jerusalem

Jerusalem, Israel
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ID: 37926
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 02.06.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Walter Avales, 5

Über den Komplex

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Im Stadtteil Ramat Baka 1 Minute zu Fuß von der Rivka Straße, in einem Luxus-Gebäude, sehr schöne 2 Zimmer Penthouse von 60 m2 befindet sich im 5. Stock mit 10 m2 Terrasse, ruhige und sonnige Wohnung, unverbaute Aussicht. 1 Parkplatz und 1 Keller.

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Jerusalem, Israel
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