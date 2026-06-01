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Wohnquartier Bait vagan holyland

Jerusalem, Israel
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ID: 37913
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.06.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    brhm prrh

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Schöne 4 Zimmer zur Miete mit 3 Schlafzimmern schöne Terrasse von 12 m2 mit herrlichem Blick. Parkplatz. frei von Juli .

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Jerusalem, Israel
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