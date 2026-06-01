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Wohnquartier Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin

Tel-Aviv, Israel
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01.06.26
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ID: 36948
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.06.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Tchernichovsky, 5

Über den Komplex

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Exclusive – Chernichovsky Street, Bezall Projekt Shenkin Bezirk Große 3-Zimmer-Wohnung, sehr hell Nord / West ca. 87 m2 + 9 m2 Terrasse (ein Schlafzimmer auf der Innenseite des Gebäudes) Sicherheit 24/7 Sporthalle Parkplatz Höhle Möglichkeit kompletter Möbel Die Wohnung ist derzeit an einen ausgezeichneten Mieter für weitere sechs Monate gemietet, mit einer Miete von 13.500 NIS. Preis: NIS 6 600 000

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Tel-Aviv, Israel
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