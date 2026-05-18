  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Beit Yizhaq - Shaar Hefer
  4. Wohnquartier Projet neuf de haut standing sur le kikar

Wohnquartier Projet neuf de haut standing sur le kikar

Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
von
$3,40M
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36673
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 18.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Dorf
    Beit Yizhaq - Shaar Hefer

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Momento netanya Projekt Projektstatus Mardochee Khayat lädt Sie ein, in einem unserer Wohnprojekte in Netanya zu leben. Sie suchen ein neun netanya Projekt Dieses schöne Projekt ist für Sie gemacht Project Momento ist ein luxuriöser Komplex, der Haus und Geschäft strategisch verbindet, weniger als 3 Gehminuten vom berühmten Kikar und 4 Minuten vom Strand entfernt In einer der begehrtesten Straßen der Stadt Der Hersteller Avraham Amram, dessen Ruf nicht mehr zu tun ist, hat bereits mehrere Projekte auf Hadera,Zichon Yaacov,Eilat und in anderen Städten Israels durchgeführt Projektmerkmale Das Projekt Momento umfasst verschiedene Arten von Wohnungen von 3 Zimmern bis 5 Zimmer sowie Penthouses mit privatem Jacuzzi Exterieurbeschichtung der letzten Generation Das Gebäude wird mit einer Doppel-Lobby mit einer schönen Deckenhöhe von 6 Metern ausgestattet und vom Architekten entworfen 3 Lifte inklusive chabbatic Tiefgaragen Lieferung in 3 Jahren Mai 2026 Bankgarantie Apartment verfügt über Boden im ganzen Haus 80x80 Zentrale Klimaanlage neueste Generation Qualität Badezimmermöbel Grohe Markenventil Qualität Innentür Anpassbare Küche Elektrische Geschäfte in allen Haus Wohnungsräume von 104 m2 +15m2 Terrasse Ferienwohnung 4 Zimmer 106 m2 + 19m2 Terrasse Ferienwohnung 5 Zimmer 132 m2+ 20 m2 Terrasse

Standort auf der Karte

Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartement 4 pieces lumineux avec balcon et vue degagee emplacement ideal
Netanja, Israel
von
$1,21M
Wohnviertel Beau 5 pieces spacieux proche de la mer avec cave
Aschkelon, Israel
von
$632,700
Wohnviertel Un vrai avantage permis valide et structure deja en place
Unterbezirk Petach Tikwa, Israel
von
$5,25M
Wohnviertel Nouveau projet rue yahalal tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$3,00M
Wohnviertel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Jerusalem, Israel
von
$820,800
Sie sehen gerade
Wohnquartier Projet neuf de haut standing sur le kikar
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
von
$3,40M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Ideal comme investissement ou residence principale
Wohnviertel Ideal comme investissement ou residence principale
Wohnviertel Ideal comme investissement ou residence principale
Wohnviertel Ideal comme investissement ou residence principale
Wohnviertel Ideal comme investissement ou residence principale
Wohnviertel Ideal comme investissement ou residence principale
Wohnviertel Ideal comme investissement ou residence principale
Naharija, Israel
von
$341,316
3-Zimmer-Wohnung im Stadtzentrum in einem sehr gepflegten Gebäude, im 3. und oberen Stock, bietet eine ruhige und angenehme Wohnumgebung. Ideal als Investition oder Hauptwohnsitz
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam 76m 16m vue degagee
Wohnviertel Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam 76m 16m vue degagee
Wohnviertel Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam 76m 16m vue degagee
Wohnviertel Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam 76m 16m vue degagee
Wohnviertel Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam 76m 16m vue degagee
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam 76m 16m vue degagee
Wohnviertel Appartement 3 pieces rue ehud manor a bat yam 76m 16m vue degagee
Bat Yam, Israel
von
$991,800
In einem modernen Gebäude von Bat Yam: 3 Zimmer im 3. Stock Wohnfläche 76m2 + 16m2 Terrasse Blick auf das Meer Helles Wohnzimmer 1 Parkplatz + 1 Keller Nahe Meer, Geschäfte und Transport
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Rare appartement 5 pieces a ashdod
Wohnviertel Rare appartement 5 pieces a ashdod
Wohnviertel Rare appartement 5 pieces a ashdod
Wohnviertel Rare appartement 5 pieces a ashdod
Wohnviertel Rare appartement 5 pieces a ashdod
Wohnviertel Rare appartement 5 pieces a ashdod
Wohnviertel Rare appartement 5 pieces a ashdod
Aschkelon, Israel
von
$919,980
Selten! Ferienwohnung 5 Zimmer "Residence Dimri City" 160 m2 mit 20 m2 Terrasse, 2 Aufzüge einschließlich eines der Shabbat. In der Nähe von Geschäften, Schulen, Parks, Synagogen, Bussen. Komplett renoviert, mit individueller Klimaanlage in jedem Zimmer. Parkplatz inbegriffen
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen