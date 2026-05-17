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Wohnquartier Projet neuf a bat yam de haut standing

Bat Yam, Israel
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ID: 36611
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 17.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Israel Ben Tsiyon

Über den Komplex

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ALLGEMEINE BAT YAM Iconic Tower-- Sehr hochwertige Wohnanlage Gebäude: Turm von 41 Etagen Begleitende Bank: Mizrahi Tefahot Geplante Lieferung März 2030 Strand: ca. 800 m Zugang : in der Nähe Straßenbahn leben 15/20 Minuten von Tel Aviv Das Projekt Ein sehr hochwertiges Wohnprogramm in einer strategischen Lage von Bat Yam. Modernes Design, optimierte Volumina, Terrassen mit Meerblick/Stadtblick auf Boden, Orientierung und Typologie. Typologien verfügbar • Apartments 2, 3 und 4 Zimmer • Penthouses auf den oberen Etagen Dienstleistungen 5 Sterne ⭐ Schwimmbad ⭐ Sporthalle ⭐ Spa & Wellness ⭐ Dachausbau ⭐ rund um die Uhr ⭐ Konzession ⭐ Wohnraum ⭐ Coworking Spaces Anlagebedingungen • 20% bei Vertragsunterzeichnung • 41% 6 Monate vor der Schlüssellieferung • 39% bei Schlüssellieferung Details von Plan Plan A:3 Stück • 75 m2 + 15 m2 Terrasse • Süd/Ost / Nord Plan B: 2 Stück • 52 m2 + 6 m2 Terrasse • Nord/Ost Plan C:3 Stück • 75 m2 + 11 m2 Terrasse • West / Nord / Ost Plan D: 4 Stück • 97 m2 + 11 m2 Terrasse • Nord / West / Süd Plan E: 2 Stück • 52 m2 + 6 m2 Terrasse • Süd/West Plan F 4 Stück • 88 m2 + 12 m2 Terrasse • West / Süd / Ost Geschäftskontakt Mordecai Khayat Der Agences® – Spezialist für neue Projekte in Israel

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Bat Yam, Israel
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