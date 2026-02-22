Wohnquartier Coup de fusil un appartement de 4 pieces avec ascenseur et parking au centre ville de hadera

  1. Realting.com
Chadera, Israel
$454,575
ID: 33535
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera

Über den Komplex

BZH Im Herzen des Stadtzentrums, in der Hanassi Main Street, präsentiert RE/MAX Hadera eine geräumige 4-Zimmer-Wohnung im Innenhof zu einem außergewöhnlichen Preis! - Ja. Alte Wohnung von ca. 107 m2, - Großes helles Wohnzimmer, - Separate Küche mit Waschbereich, - 3 Schlafzimmer mit Klimaanlage, - 2 Badezimmer, 2 Toiletten, - Ruhig, mit offenem Blick auf den Haotsar Bezirk, - Ja. Im 6. Stock und Obergeschoss, mit Aufzug, - Gut gepflegte Lobby, - Ein Parkplatz! - Ein zukünftiges Projekt von Pinouy Binouy (Destruktion/Rekonstruktion) unter BZH! Ein super zeitbegrenzter Fall, ein kleines Budget! Premium-Vermietung! Ausgezeichnet für Wohnen oder Investitionen! Kontaktieren Sie uns: RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Berufslizenz 313736.

Chadera, Israel
