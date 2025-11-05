  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Bat Yam
  4. Wohnquartier Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte

Wohnquartier Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte

Bat Yam, Israel
von
$1,99M
;
14
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 32828
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.11.25

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam

Standort auf der Karte

Bat Yam, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,05M
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement calme dans un immeuble neuf endroit calme etage haut avec vue haut standing luxueux magnifique neuf permis de construire projet de qualite
Jerusalem, Israel
von
$1,05M
Wohnviertel En plein coeur de bait vagan ramat sharet
Jerusalem, Israel
von
$1,03M
Wohnviertel A proximite de la mer neve tsedek
Tel-Aviv, Israel
von
$2,61M
Wohnviertel Occasion a saisir projet appartements spacieux dans projet de 2 immeubles luxueux rue mivtza sinai bat yam
Bat Yam, Israel
von
$899,400
Sie sehen gerade
Wohnquartier Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte
Bat Yam, Israel
von
$1,99M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Wohnviertel Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Wohnviertel Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Wohnviertel Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Wohnviertel Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Wohnviertel Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Wohnviertel Projet neuf du 3 au 6 pieces et penthouses a holyland jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,05M
Neues Projekt in Holyland Jerusalem, in einem 30-stöckigen Gebäude, in der Nähe von Bayit Vegan und Ramat Sharet und 5 Minuten von Malha Canyon und der Straße zu allen Jerusalem Luxus-Lobby mit 4 Aufzügen, Wache und Fitnessraum. Parkplatz und Keller für jede Wohnung Eintritt in 2027 Von 3 …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bon emplacement proche de la mer projet de qualite
Bat Yam, Israel
von
$729,357
TAMA IMMOBILAR PROJEKT 38 – BAT YAM Leben Sie in der Nähe des Meeres, in einer der beliebtesten Straßen von Bat Yam – Ha'Atsmaout Street. Projekt bereits gut fortgeschritten, geplante Lieferung: aktuell 2026 Das Hotel liegt in einer eleganten und ruhigen Straße in der Nähe des Meeres, mit…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Wohnviertel A ne pas manquer bon emplacement bonne affaire luxueux projet de qualite
Bat Yam, Israel
von
$809,730
Neues Projekt – Rue Daniel - BAT YAM Im Zentrum von Bat Yam, im Herzen eines grünen und sich entwickelnden Viertels Der Bau ist im Gange, Das Gebäude wird eine Vielzahl von 2 bis 4 Zimmer Wohnungen, mit hochrangigen Oberflächen und raffiniertes Design. Das Projekt konzentriert sich auf d…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen