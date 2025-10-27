  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte

Wohnquartier Projet de qualite rue nahalat benyamin entre les quartiers neve tzedek et florentine a pas de la coulee verte

Tel-Aviv, Israel
$1,49M
17
ID: 32745
Letzte Aktualisierung: 27.10.25

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Tel-Aviv, Israel
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Alle anzeigen Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Wohnviertel En plein centre ville de jerusalem mekor haim
Jerusalem, Israel
von
$646,584
Neues Immobilienprojekt in Mekor Haim Bezirk, 9 Etagengebäude mit schönen Innen- und Außenvorzügen. Parkplatz für jede Wohnung. Ideale Lage, in der Nähe des Hamesila Parks, der zukünftigen Straßenbahn und ein paar Schritte vom Baka- und Mochava-Viertel entfernt. Germanit. Große Auswahl an Wo…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Wohnviertel Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Wohnviertel Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Wohnviertel Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Wohnviertel Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Alle anzeigen Wohnviertel Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Wohnviertel Le seul programme neuf a ashdod qui nest pas une tour
Aschdod, Israel
von
$2,37M
Das einzige neue Programm, das kein Trick ist! Eine Avantgarde-Architektur für diese Residenz gegenüber dem Meer in Ashdod: -8 Stockwerke nur -2 Aufzüge einschließlich eines Shabats - Luxuriöse Eingangshalle mit Concierge - In der Wohngegend von Dalet, mit Blick auf die Villen und mit Blick …
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Wohnviertel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Wohnviertel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Wohnviertel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Wohnviertel Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$794,735
Schönes neues Projekt im Herzen von Bat yam, etwa 15 Gehminuten vom Meer und in der Nähe der Straßenbahnlinie, die nach Tel Aviv führt. Hochstehende Dienstleistungen Von 2 Zimmern bis Penthouse ab 1 900 000sh ALLE ANGABEN
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
