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Wohnimmobilien in Ostregion, Ghana

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Wohnung in Aburi, Ghana
Wohnung
Aburi, Ghana
EIGENSCHAFT ID: OSK120 Wir laden Angebote auf einem ca. 98 Hektar großen Pachtland ein, das …
$20,000
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Haus 2 Schlafzimmer in Brofrease, Ghana
Haus 2 Schlafzimmer
Brofrease, Ghana
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Diese Sammlung von Immobilien besteht aus freistehenden und erweiterbaren Häusern mit 2 und …
$70,000
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Immobilienangaben in Ostregion, Ghana

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Luxuriös
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