  2. Ghana
  3. Adenta Municipal District
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Schwimmbad

Häuser mit Swimmingpool in Adenta Municipal District, Ghana

Adenta
3
2 immobilienobjekte total found
Haus 3 Schlafzimmer in Adenta Municipal District, Ghana
Haus 3 Schlafzimmer
Adenta Municipal District, Ghana
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
PROPERTY ID: OSK079This development is a 12-Unit modern, middle class semi-detached and deta…
$130,000
Haus 5 Schlafzimmer in Adenta Municipal District, Ghana
Haus 5 Schlafzimmer
Adenta Municipal District, Ghana
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
EIGENTUMS-ID: TR014Diese luxuriöse Unterkunft ist ein möbliertes Haus mit 5 Schlafzimmern im…
$1,000,000
Immobilienangaben in Adenta Municipal District, Ghana

