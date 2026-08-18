Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Ghana
  3. Adenta Municipal District
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus

Häuser in Adenta Municipal District, Ghana

;
Adenta
3
23 immobilienobjekte total found
Haus in Adenta Municipal District, Ghana
Haus
Adenta Municipal District, Ghana
Willkommen in The Sedina - ein durchdachtes Familienhaus, das Komfort, Eleganz und Lebenssti…
$289,000
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Français, Svenska, Suomi, Italiano, Dutch
Haus 4 Schlafzimmer in Adenta Municipal District, Ghana
Haus 4 Schlafzimmer
Adenta Municipal District, Ghana
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
EIGENTUMS-ID: EL147Dieses Haus ist ein neu gebautes Eigenhaus mit 4 Schlafzimmern in East Le…
$500,000
Eine Anfrage stellen
Haus 5 Schlafzimmer in Adenta Municipal District, Ghana
Haus 5 Schlafzimmer
Adenta Municipal District, Ghana
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
PROPERTY ID: EL149This property is a newly built 5 bedroom self-compound house located in Ea…
$410,000
Eine Anfrage stellen
It Is RealtyIt Is Realty
Haus 2 Schlafzimmer in Adenta Municipal District, Ghana
Haus 2 Schlafzimmer
Adenta Municipal District, Ghana
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
PROPERTY ID: OSK042This property is a 3 bedroom semi-detached townhouse with in a gated comm…
$165,000
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Adenta, Ghana
Haus 3 Schlafzimmer
Adenta, Ghana
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
EIGENTUMS-ID: OSK003Diese Unterkunft ist ein Einfamilienhaus mit 3 Schlafzimmern in einer ge…
$121,000
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Adenta, Ghana
Haus 4 Schlafzimmer
Adenta, Ghana
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
PROPERTY ID: AD010This property is a 4-Bedroom House + Boys Quarters Selling at New Legon, A…
$350,000
Eine Anfrage stellen
TekceTekce
Haus 4 Schlafzimmer in Adenta Municipal District, Ghana
Haus 4 Schlafzimmer
Adenta Municipal District, Ghana
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
PROPERTY ID: ADJ006This new development is a collection of 4 and 5 bedroom townhouses sellin…
$325,000
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Adenta Municipal District, Ghana
Haus 4 Schlafzimmer
Adenta Municipal District, Ghana
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
PROPERTY ID: OSK016This property is a 4 bedroom house located in the serene neighbourhood of…
$206,830
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Madina, Ghana
Haus 3 Schlafzimmer
Madina, Ghana
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
The house comes with 1 huge master bedroom with shower whilst all other bedrooms are en-suit…
$200,000
Eine Anfrage stellen
Haus 5 Schlafzimmer in Adenta Municipal District, Ghana
Haus 5 Schlafzimmer
Adenta Municipal District, Ghana
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
PROPERTY ID: EL170This property is a newly built 5 bedroom self-compound house with 1 bedroo…
$350,000
Eine Anfrage stellen
Haus 8 Schlafzimmer in Adenta Municipal District, Ghana
Haus 8 Schlafzimmer
Adenta Municipal District, Ghana
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 6
EIGENTUMS-ID: ADJ013Diese Unterkunft ist eine 6-Zimmer-Selbstverbindung mit 6 Waschräumen in…
$800,000
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Adenta Municipal District, Ghana
Haus 4 Schlafzimmer
Adenta Municipal District, Ghana
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
PROPERTY ID: EL076This is a 4 bedroom house for sale in East Legon. The property is semi det…
$410,000
Eine Anfrage stellen
Haus 5 Schlafzimmer in Adenta Municipal District, Ghana
Haus 5 Schlafzimmer
Adenta Municipal District, Ghana
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
EIGENTUMS-ID: TR014Diese luxuriöse Unterkunft ist ein möbliertes Haus mit 5 Schlafzimmern im…
$1,000,000
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Adenta Municipal District, Ghana
Haus 4 Schlafzimmer
Adenta Municipal District, Ghana
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
PROPERTY ID: EL007This property is located in East Legon. It is 3 minutes drive away from th…
$450,000
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Adenta Municipal District, Ghana
Haus 4 Schlafzimmer
Adenta Municipal District, Ghana
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
PROPERTY ID:EL510This newly finished property is a beautiful 4 bedroom family home located i…
$170,000
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Adenta Municipal District, Ghana
Haus 3 Schlafzimmer
Adenta Municipal District, Ghana
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
EIGENTUMS-ID: OSK039Diese Unterkunft ist ein Einfamilienhaus mit 3 Schlafzimmern und einem g…
$100,000
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Adenta Municipal District, Ghana
Haus 4 Schlafzimmer
Adenta Municipal District, Ghana
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
EIGENTUMS-ID: EL015Diese Unterkunft mit 5 Schlafzimmern und einem eigenen Haus innerhalb von…
$380,000
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Adenta Municipal District, Ghana
Haus 4 Schlafzimmer
Adenta Municipal District, Ghana
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
EIGENTUMS-ID: ADJ015Diese Unterkunft ist ein eigenständiges Haus mit 4 Schlafzimmern und 1 S…
$550,000
Eine Anfrage stellen
Haus 4 Schlafzimmer in Adenta, Ghana
Haus 4 Schlafzimmer
Adenta, Ghana
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
PROPERTY ID: OSK007This is a 4 bedroom house with all fittings done for sale in Ashaley Botw…
$200,000
Eine Anfrage stellen
Haus 7 Schlafzimmer in Adenta Municipal District, Ghana
Haus 7 Schlafzimmer
Adenta Municipal District, Ghana
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 6
EIGENTUMS-ID: ADJ008Der geforderte Verkaufspreis beträgt $ 600.000. Eine weitere detailliert…
$600,000
Eine Anfrage stellen
Haus 3 Schlafzimmer in Adenta Municipal District, Ghana
Haus 3 Schlafzimmer
Adenta Municipal District, Ghana
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
PROPERTY ID: OSK079This development is a 12-Unit modern, middle class semi-detached and deta…
$130,000
Eine Anfrage stellen
Haus 2 Schlafzimmer in Adenta Municipal District, Ghana
Haus 2 Schlafzimmer
Adenta Municipal District, Ghana
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Diese Sammlung von Eigenschaften sind 2 & 3 Schlafzimmer Doppelhaushälfte und erweiterbare H…
$65,000
Eine Anfrage stellen
Haus 5 Schlafzimmer in Adenta Municipal District, Ghana
Haus 5 Schlafzimmer
Adenta Municipal District, Ghana
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
PROPERTY ID: TR023This house is a 5 bedroom unfurnished stand-alone house for sale on a 2 pl…
$900,000
Eine Anfrage stellen

Immobilienangaben in Adenta Municipal District, Ghana

mit Garten
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen