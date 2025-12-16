Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnimmobilien in Kanton Quito, Ecuador

häuser
3
5 immobilienobjekte total found
Haus 5 zimmer in Quito, Ecuador
Haus 5 zimmer
Quito, Ecuador
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 635 m²
Etagenzahl 4
DURCHFÜHRUNGSZEUGEAuf der Hauptstraße der Kolonialstadt Quito, bekannt als die Straße der 7 …
$1,40M
MwSt.
Haus 7 zimmer in Tumbaco, Ecuador
Haus 7 zimmer
Tumbaco, Ecuador
Zimmer 7
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 368 m²
Stockwerk 1/2
Modernes Haus FOR SALE in Viña del Chiche Urbanisation, Hilacril Sector, Tumbaco, eine der e…
$540,000
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Haus 4 zimmer in Miravalle, Ecuador
Haus 4 zimmer
Miravalle, Ecuador
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 1 100 m²
Stockwerk 1/2
Im Herzen von Cumbaya, Ecuador, bietet dieses atemberaubende Einfamilienhaus eine perfekte K…
$2,20M
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Sky ApartmentsSky Apartments
Wohnung 7 zimmer in Cumbaya, Ecuador
Wohnung 7 zimmer
Cumbaya, Ecuador
Zimmer 7
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 166 m²
Stockwerk 1/8
Genießen Sie das Beste von Quito's Cumbaya Nachbarschaft in diesem atemberaubenden neuen Woh…
$360,000
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Wohnung 3 zimmer in Quito, Ecuador
Wohnung 3 zimmer
Quito, Ecuador
Zimmer 3
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 195 m²
Etagenzahl 9
Investmentabteilung zum Verkauf in El Batán, einem der Sektoren mit dem höchsten Kapitalgewi…
$315,000
Immobilienagentur
International real estate agency Habita
Immobilienangaben in Kanton Quito, Ecuador

