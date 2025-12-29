Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnimmobilien in Cumbaya, Ecuador

4 immobilienobjekte total found
Wohnung 2 zimmer in La Primavera, Ecuador
Wohnung 2 zimmer
La Primavera, Ecuador
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 150 m²
Stockwerk 1/4
Luxus-Wohnung zum Verkauf in Cumbayá, Quito, Ecuador, befindet sich in der exklusiven Vista …
$247,000
Haus 4 zimmer in Cumbaya, Ecuador
Haus 4 zimmer
Cumbaya, Ecuador
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 8
Fläche 786 m²
Stockwerk 1/2
Exklusive Residenz in der Pillagua Urbanisation, einer der renommiertesten und konsolidierte…
$851,000
Wohnung 7 zimmer in Cumbaya, Ecuador
Wohnung 7 zimmer
Cumbaya, Ecuador
Zimmer 7
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 166 m²
Stockwerk 1/8
Genießen Sie das Beste von Quito's Cumbaya Nachbarschaft in diesem atemberaubenden neuen Woh…
$360,000
Haus 4 zimmer in Cumbaya, Ecuador
Haus 4 zimmer
Cumbaya, Ecuador
Zimmer 4
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 450 m²
Stockwerk 1/1
Genießen Sie maximalen Komfort und Eleganz in diesem atemberaubenden Einfamilienhaus in Cumb…
$800,000
