  1. Realting.com
  2. Entwickler
  3. Schuhmann Real Estate

Schuhmann Real Estate

Georgien, Kisischewi
;
Eine Anfrage hinterlassen
Kontakte zeigen
Company type
Company type
Bauherr
Año de fundación de la compañía
Año de fundación de la compañía
2017
Auf der Plattform
Auf der Plattform
6 Monate
Sprachen
Sprachen
English
Webseite
Webseite
www.vine-estate.com/
Arbeitszeiten
Jetzt geöffnet
Wir sind in sozialen Netzwerken
Über den Entwickler

Vine Estate, gegründet von der Schuchmann Gruppe, fördert die reiche Weinkultur Georgiens, insbesondere in Kakheti. Schuchmann Weine Georgien wurde 2008 vom deutschen Philanthrop Burkhard Schuchmann gegründet. Das Unternehmen ist in der Region führend geworden, mit 120 Hektar Weinbergen, 2 Millionen Flaschen jährlich produziert und Weinexporte in 25 Länder.

Das Vine Estate bietet luxuriöse Unterkünfte, die es den Bewohnern ermöglichen, sich in der Natur mit Familie und Freunden zu entspannen und sich von Weinbergen und herrlichem Blick auf die Kaukasus-Gebirge umgeben zu lassen. Unsere Projekte verfügen über ein Boutique-Hotel, Villen im Weindorf, ein traditionelles georgianisches Restaurant und ein Wine SPA. Das erste Entwicklungsprojekt wurde 2019 abgeschlossen. Es umfasst 18 Luxusvillen mit privaten Weinkeller. Das zweite Projekt Alazani Valley Resort bietet umweltfreundliche Stadthäuser im Herzen von Kakheti.

Dienstleistungen

Vine Estate ist der ideale Ort für einen friedlichen Rückzug oder eine intelligente Investition. Mit der renommierten Weinindustrie Georgiens auf dem Vormarsch bietet die Investition in Vine Estate einen unvergleichlichen Lebensstil und hohe potenzielle Renditen in einer der weltweit berühmtesten Weinregionen.

Unsere Makler in Georgien
Ms Nino
Ms Nino
3 immobilienobjekte
Andere Entwickler
BATUMI VIEW APARTMENTS
Georgien, Batumi
Neue Gebäude 1 Wohnimmobilien 4
Rekan Group Georgia ist Investment Company, die 2014 in Übereinstimmung mit der georgischen Gesetzgebung gegründet wurde und im Besitz der Marken Rekan Group und Hawkary Group ist. Die wichtigsten Aktivitäten dieser Unternehmen im Gebiet von Georgien ist der Bau von Wohnanlagen. Faktoren der…
Eine Anfrage stellen
DS GROUP
Georgien, Batumi
Neue Gebäude 1 Wohnimmobilien 3
Die Firma DS GROUP wurde 2012 gegründet. Es ist ein multiprofiliertes Unternehmen, das nicht nur Bau- und Entwicklungsaktivitäten, sondern auch andere Bereiche vereint. Das Unternehmen hat einen wichtigen Platz auf dem Immobilienmarkt von Georgien durch die Durchführung einiger der größten P…
Eine Anfrage stellen
One Development
Georgien, Batumi
Año de fundación de la compañía 2017
Neue Gebäude 4 Wohnimmobilien 16
One Development ist ein führender exklusiver Immobilienentwickler in Batumi„Wir bauen seit 2018 hoch liquide Immobilien in Batumi auf, die Investoren mit strategischer Lage, modernen Annehmlichkeiten, hochwertiger Bauweise und einem personalisierten Ansatz für den Kunden anziehen.“ Dadurch s…
Eine Anfrage stellen
KASKO GROUP
Georgien, Batumi
Neue Gebäude 1 Wohnimmobilien 1
Das Bauunternehmen KASKO verfügt über langjährige Erfahrung in der Umsetzung von Projekten im Bausektor. Das Unternehmen wurde 2011 in Batumi, Georgia, gegründet und zeichnet sich nicht nur durch seine hochwertigen Konstruktionen, sondern auch durch die Lieferung von Projekten vor dem Zeitpl…
Eine Anfrage stellen
Seashell
Georgien, Sarpi
Año de fundación de la compañía 2022
Neue Gebäude 1
Das SeaShell-Projekt wird von einem jungen und ambitionierten Unternehmen - Seashell Build umgesetzt, das Fachleute aus Europa mit langjähriger Erfahrung vereint. Wir nutzen unser bestes Wissen und unsere Erfahrung, um Villen von höchster Qualität zu schaffen. Die Anlage wird nach europäisch…
Eine Anfrage stellen
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen Kontakte zeigen
Realting.com
Gehen