тест

Belarus, Liesnia
Company type
Bauherr
Auf der Plattform
2 jahre
Sprachen
Русский
Unsere Makler in Belarus
Elizaveta Elizaveta
4 immobilienobjekte
Andere Entwickler
A-100 Девелопмент
Belarus, Valiarjanava
Die Unternehmensgruppe «A-100 Development» ist seit über 15 Jahren erfolgreich im Immobilienmarkt von Belarus tätig. Das Portfolio des Unternehmens umfasst solche Großprojekte wie «Novaya Borovaya», «Piers», «Zelyonaya Gavan», «Depo», «Zelyonye gorki», «Zelenyi Bor», die großen Einkaufszentr…
Strateg Group
Belarus, Cieliachanski sielski Saviet
Neue Gebäude 1 Wohnimmobilien 3
Strateg Group ist ein Raum für kreative und zielorientierte Profis. Wir unterstützen die Entwicklung der nützlichsten und ambitionierten Ideen, von innovativen technischen Lösungen bis hin zu Projekten im Bereich der bildenden Künste
УП «МОНОЛИТТРАНССТРОЙ»
Belarus, Minsk
Wohnimmobilien 1
MONOLITTRANSSTROY ist eine private Einheitsbaufirma, die sich auf das Projektmanagement und den Bau von rahmenartigen Gebäuden und Strukturen aus monolithischem Stahlbeton spezialisiert hat.Das Unternehmen verfügt über eine eigene Flotte von Schalungen, erstklassigen technologischen Geräten …
Дана Астра
Belarus, Minsk
Dana Holdings ist ein führendes Full-Service-Unternehmen, das sich auf Wohn-, Industrie-, Gewerbe-, Bildungs- und Mischnutzungs-Immobilienprojektinvestitionen sowie öffentlich-private Partnerschaftsinvestitionen in Schwellenländern spezialisiert. In den frühen 1980er Jahren waren wir einer d…
ООО «Металлстройпрофиль»
Belarus, Liesnia
Año de fundación de la compañía 1994
Neue Gebäude 1 Wohnimmobilien 6 Gewerbeimmobilien 2
Unsere Organisation wurde 1994 gegründet. Zu dieser Zeit - geschlossene Aktiengesellschaft "Inverh-M".1996 ist CJSC "Inverkh-M" eine der zehn größten privaten Bauunternehmen der Republik Belarus. Im Jahr 2004 wurde Inverh-M Führer der Bauindustrie, spezialisiert auf den Einbau von Dachs und …
