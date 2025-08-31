Ermöglichen Sie die Anzeige von Website-Inhalten und den Zugriff auf Funktionen. Diese Art von Cookies wird nur für den ordnungsgemäßen Betrieb der Website verwendet und nicht an Dritte weitergegeben. Eine Deaktivierung ist nicht möglich, ohne die Funktion der Website zu beeinträchtigen.
Die Unternehmensgruppe «A-100 Development» ist seit über 15 Jahren erfolgreich im Immobilienmarkt von Belarus tätig. Das Portfolio des Unternehmens umfasst solche Großprojekte wie «Novaya Borovaya», «Piers», «Zelyonaya Gavan», «Depo», «Zelyonye gorki», «Zelenyi Bor», die großen Einkaufszentr…
Strateg Group ist ein Raum für kreative und zielorientierte Profis. Wir unterstützen die Entwicklung der nützlichsten und ambitionierten Ideen, von innovativen technischen Lösungen bis hin zu Projekten im Bereich der bildenden Künste
MONOLITTRANSSTROY ist eine private Einheitsbaufirma, die sich auf das Projektmanagement und den Bau von rahmenartigen Gebäuden und Strukturen aus monolithischem Stahlbeton spezialisiert hat.Das Unternehmen verfügt über eine eigene Flotte von Schalungen, erstklassigen technologischen Geräten …
Dana Holdings ist ein führendes Full-Service-Unternehmen, das sich auf Wohn-, Industrie-, Gewerbe-, Bildungs- und Mischnutzungs-Immobilienprojektinvestitionen sowie öffentlich-private Partnerschaftsinvestitionen in Schwellenländern spezialisiert. In den frühen 1980er Jahren waren wir einer d…
Unsere Organisation wurde 1994 gegründet. Zu dieser Zeit - geschlossene Aktiengesellschaft "Inverh-M".1996 ist CJSC "Inverkh-M" eine der zehn größten privaten Bauunternehmen der Republik Belarus. Im Jahr 2004 wurde Inverh-M Führer der Bauindustrie, spezialisiert auf den Einbau von Dachs und …