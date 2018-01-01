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  3. Сконвертированная компания от юзера - 29306

Сконвертированная компания от юзера - 29306

Toshkent viloyati, Nurafshon shahri, Yangiobod mahalla hududi
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Сконвертированная компания от юзера - 29306
Schreiben Sie uns
Schreiben Sie uns
Company type
Company type
Bauherr
Año de fundación de la compañía
Año de fundación de la compañía
2021
Языки общения
Sprachen
Русский
Веб-сайт
Webseite
nurafshonbc.uz
Über den Entwickler

Административно-деловой центр « Нурафшон деловой город » — один из крупнейших градестит.

 

Высшая цель проекта это вывести архитектуру Узбекистана на мировой уровень и подарить населенит. Долгий и сложный путь, полный нового опыта и выдающихся открытий, наконец привёл нас к этому проект. Проектов подобного масштаба ещё не было в Узбекистане. Это большой прорыв. Мы проделали огромную работу, чтобы спроектировать уникальный город в городе.

 

Nurafshon Business City – это самый громкий и известный проект страны. Первый в стране крупнейший административно-бизнес с площадью в 246 га. Поистине инновационый “ город в городе ” где будет создано все для Вашей комфортнойежини.

 

Nurafshon Business City – это не просто последние инженерные ноу – хау в сфере градостроительства, это новы, где продумано всё до мелочей – технологичный проект с эфективными небоскребами в самом центре.

 

Unsere Makler in Usbekistan
Nurafshon Business City
Nurafshon Business City
34 Immobilienobjekte
Andere Entwickler
UPM

Eines der führenden und schnell wachsenden Entwicklungsunternehmen mit 19 Jahren Erfahrung auf dem Markt. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Schaffung einzigartiger Wohnkomplexe, die innovativ, intelligent und von hoher Qualität sind. Unser Hauptaugenmerk liegt nicht nur auf dem hochwertigen Bau und der Entwicklung der sozialen Infrastruktur, sondern auch auf dem pünktlichen Ein- und Nachverkaufsservice.

 

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