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Studio-Wohnungen mit Garage in São Paulo, Brasilien

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Regiao Imediata de Sao Paulo
3
2 immobilienobjekte total found
Studio 1 zimmer in Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasilien
Studio 1 zimmer
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasilien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 3/27
Wir bieten Wohnungen von Studios bis 2+1 bereits in einem fertigen Komplex zum Wohnen und zu…
$110,000
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Studio 1 zimmer in Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasilien
Studio 1 zimmer
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasilien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 2/26
38.47 qm Wohnung in einem neuen Komfort-Klasse-Kondominium in São Paulo mit Raten, bis die S…
$125,000
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Immobilienangaben in São Paulo, Brasilien

mit Garten
mit Terrasse
mit Schwimmbad
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Luxuriös
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