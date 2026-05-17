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Wohnungen mit Swimmingpool in Regiao Metropolitana de Sao Paulo, Brasilien

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Regiao Imediata de Sao Paulo
14
São Paulo
12
10 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasilien
Wohnung 3 zimmer
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasilien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 62 m²
Stockwerk 19/12
Erleben Sie das Beste von São Paulo in diesem atemberaubenden neuen Kondominium in Vila Mari…
$218,022
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Wohnung 1 zimmer in Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasilien
Wohnung 1 zimmer
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasilien
Zimmer 1
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 76 m²
Stockwerk 23/3
Erleben Sie das Beste von São Paulo in diesem atemberaubenden neuen Kondominium in Vila Mari…
$267,398
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Wohnung 2 zimmer in Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasilien
Wohnung 2 zimmer
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasilien
Zimmer 2
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
Stockwerk 16/16
Entdecken Sie das Privileg, in einem der gefragtesten Viertel von São Paulo zu leben. Diese …
$422,512
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AdriastarAdriastar
Studio 2 zimmer in Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasilien
Studio 2 zimmer
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasilien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Stockwerk 2/20
Ungewöhnliches Studio 39 Quadratmeter. in einer der lebhaften Gegenden der Stadt São Paulo, …
$119,245
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasilien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasilien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 32 m²
Stockwerk 12/12
Erleben Sie das Beste von São Paulos Zona Oeste in diesem atemberaubenden neuen Kondominium,…
$139,233
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Wohnung 4 zimmer in Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasilien
Wohnung 4 zimmer
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasilien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 90 m²
Stockwerk 3/3
São Paulo, Brasiliens lebendige Stadt, bietet eine einzigartige Mischung aus urbaner Aufregu…
$224,907
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GrekodomGrekodom
Studio 1 zimmer in Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasilien
Studio 1 zimmer
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasilien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 3/27
Wir bieten Wohnungen von Studios bis 2+1 bereits in einem fertigen Komplex zum Wohnen und zu…
$110,000
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Wohnung 2 zimmer in Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasilien
Wohnung 2 zimmer
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasilien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 5/13
Erleben Sie das Beste von São Paulo in diesem atemberaubenden 1-Zimmer-Kondominium in Vila N…
$163,517
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasilien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasilien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 29/29
Erleben Sie das Beste aus São Paulos Südwest-Goiás-Region in diesem atemberaubenden neuen Ko…
$172,603
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Wohnung 1 Schlafzimmer in Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasilien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasilien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Stockwerk 13/13
Erleben Sie das Beste von São Paulo's Northeast MT in diesem atemberaubenden neuen Kondomini…
$70,612
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Eigenschaftstypen in Regiao Metropolitana de Sao Paulo

1 Zimmer

Immobilienangaben in Regiao Metropolitana de Sao Paulo, Brasilien

mit Garage
mit Garten
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