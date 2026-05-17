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Wohnungen mit Garage in Regiao Metropolitana de Sao Paulo, Brasilien

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Regiao Imediata de Sao Paulo
14
São Paulo
12
1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasilien
Studio 1 zimmer
Regiao Imediata de Sao Paulo, Brasilien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 25 m²
Stockwerk 3/27
Wir bieten Wohnungen von Studios bis 2+1 bereits in einem fertigen Komplex zum Wohnen und zu…
$110,000
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Eigenschaftstypen in Regiao Metropolitana de Sao Paulo

1 Zimmer

Immobilienangaben in Regiao Metropolitana de Sao Paulo, Brasilien

mit Garten
mit Terrasse
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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