Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Brasilien
  3. Regiao Geografica Intermediaria de Joao Pessoa
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa

Villen in Regiao Geografica Intermediaria de Joao Pessoa, Brasilien

1 immobilienobjekt total found
Villa 5 zimmer in Conde, Brasilien
TOP TOP
Villa 5 zimmer
Conde, Brasilien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 465 m²
Etagenzahl 3
Exklusives Einfamilienhaus mit unverbaubarer Lage an einem der 10 schönsten Strände Bras…
$455,874
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Privatverkäufer
Sprachen
Deutsch
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Regiao Geografica Intermediaria de Joao Pessoa, Brasilien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen