Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Belarus
  3. Mizevicki sielski Saviet
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garten

Haus mit Garten kaufen in Mizevicki sielski Saviet, Belarus

;
2 immobilienobjekte total found
Haus in Mizevicy, Belarus
Haus
Mizevicy, Belarus
Fläche 49 m²
Am Anfang. Mizhevichi, das 15 km von Slonim entfernt liegt, wird ordentlich, stark, Holzhaus…
$7,500
Eine Anfrage stellen
Haus in Mizevicy, Belarus
Haus
Mizevicy, Belarus
Fläche 49 m²
Am Anfang. Mizhevichi, das 15 km von Slonim entfernt liegt, wird ordentlich, stark, Holzhaus…
$7,500
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Mizevicki sielski Saviet, Belarus

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen