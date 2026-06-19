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Häuser am See in Aserbaidschan

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1 immobilienobjekt total found
Haus 6 zimmer in Qax, Aserbaidschan
Haus 6 zimmer
Qax, Aserbaidschan
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Etagenzahl 3
Villa mit Berg- und Flussblick in Qakh – Auf der Straße nach IlisuEine 3-stöckige Villa mit …
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Immobilienangaben in Aserbaidschan

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