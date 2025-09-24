Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Häuser in Jerewan, Armenien

Haus 4 zimmer in Jerewan, Armenien
Haus 4 zimmer
Jerewan, Armenien
Zimmer 4
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 227 m²
This has been our home since we moved in another country in 1993,for a better future , now i…
$80,000
Herrenhaus 7 zimmer in Jerewan, Armenien
Herrenhaus 7 zimmer
Jerewan, Armenien
Zimmer 7
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 450 m²
Etagenzahl 2
Zweistöckiges Einfamilienhaus mit Dachgeschoss zu verkaufen, Stadt Eriwan, Verwaltungsbezirk…
$650,000
Herrenhaus 3 zimmer in Jerewan, Armenien
Herrenhaus 3 zimmer
Jerewan, Armenien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf steht die 2. Etage eines zweistöckigen Privathauses in der Stadt Eriwan im Verwa…
$160,000
Herrenhaus 6 zimmer in Jerewan, Armenien
Herrenhaus 6 zimmer
Jerewan, Armenien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 240 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf steht ein zweistöckiges Privathaus in der Stadt Eriwan, im Bezirk Petros Duryan …
$400,000
Herrenhaus 12 zimmer
Jerewan, Armenien
Zimmer 12
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 314 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf stehen das erste und zweite Stockwerk eines fünfstöckigen Herrenhauses. Stadt Er…
$700,000
Herrenhaus 4 zimmer
Jerewan, Armenien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 330 m²
Etagenzahl 3
A three-story detached house for sale, city of Yerevan, Malatia-Sebastia administrative regi…
$170,000
Herrenhaus 5 zimmer in Jerewan, Armenien
Herrenhaus 5 zimmer
Jerewan, Armenien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
Ein neu gebautes zweistöckiges Privathaus zum Verkauf, in der Stadt Eriwan, Avan-Arinj, in d…
$500,000
Herrenhaus 4 zimmer
Jerewan, Armenien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Etagenzahl 1
Privathaus zu verkaufen, Stadt Eriwan, Verwaltungsbezirk Ajapnyak, in der Lukashin-Straße. D…
$290,000
Herrenhaus 3 zimmer
Jerewan, Armenien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 230 m²
Etagenzahl 2
A two-story detached house for sale in the city of Yerevan, Ajapnyak administrative district…
$330,000
Herrenhaus 3 zimmer
Jerewan, Armenien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 116 m²
Etagenzahl 1
Eigenes Haus zu verkaufen, Jerewan, Verwaltungsbezirk Nork-Marash, Armenak Armenakyan Str. D…
$350,000
Herrenhaus 4 zimmer
Jerewan, Armenien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 2
A two-story detached house for sale, in the city of Yerevan, Arabkir administrative district…
$370,000
Herrenhaus 6 zimmer
Jerewan, Armenien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 000 m²
Etagenzahl 3
A three-story private house is sold, in the city of Yerevan, on the 1st street of the admini…
$510,000
Herrenhaus 5 zimmer
Jerewan, Armenien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 205 m²
Etagenzahl 2
Two-story private house for sale, city of Yerevan, Erebuni administrative district, Sari tag…
$305,000
Herrenhaus 4 zimmer
Jerewan, Armenien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 300 m²
Etagenzahl 2
A two-story detached house for sale, in the city of Yerevan, in Nor Nork administrative dist…
$350,000
Herrenhaus 3 zimmer
Jerewan, Armenien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 109 m²
Etagenzahl 2
A two-story detached house for sale, city of Yerevan, Arabkir administrative district, Sevka…
$171,000
Herrenhaus 12 zimmer
Jerewan, Armenien
Zimmer 12
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 357 m²
Etagenzahl 3
A three-story detached house for sale, city of Yerevan, Nor-Marash administrative district, …
$460,000
Herrenhaus 6 zimmer
Jerewan, Armenien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 212 m²
Stockwerk 2/2
$150,000
Herrenhaus 5 zimmer
Jerewan, Armenien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 402 m²
Etagenzahl 3
Zu verkaufen ist ein dreistöckiges Einfamilienhaus in der Stadt Eriwan im Bezirk Artsakh, Ve…
$500,000
Herrenhaus 3 zimmer
Jerewan, Armenien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 2
Ein zweistöckiges Privathaus zum Verkauf, Stadt Eriwan, Verwaltungsbezirk Malatia-Sebastia, …
$150,000
Herrenhaus 8 zimmer
Jerewan, Armenien
Zimmer 8
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 688 m²
Etagenzahl 4
$1,28M
Herrenhaus 9 zimmer
Jerewan, Armenien
Zimmer 9
Schlafräume 8
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 436 m²
Etagenzahl 3
Dreistöckiges Einfamilienhaus zu verkaufen, Stadt Eriwan, Verwaltungsbezirk Malatia-Sebastia…
$750,000
Herrenhaus 4 zimmer
Jerewan, Armenien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 107 m²
Etagenzahl 1
Einstöckiges Einfamilienhaus zu verkaufen, Stadt Eriwan, Verwaltungsbezirk Kanaker-Zeytun, i…
$160,000
Herrenhaus 7 zimmer
Jerewan, Armenien
Zimmer 7
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 409 m²
Etagenzahl 2
A two-story detached house for sale, city of Yerevan, Ajapnyak administrative district, Asht…
$173,000
Herrenhaus 5 zimmer
Jerewan, Armenien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 180 m²
Etagenzahl 3
Zu verkaufen ist ein dreistöckiges Einfamilienhaus in der Stadt Eriwan, Verwaltungsbezirk Sh…
$180,000
Herrenhaus 7 zimmer
Jerewan, Armenien
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 366 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf steht ein zweistöckiges Privathaus in der Stadt Jerewan, im Bezirk Nork-Marashva…
$300,000
Herrenhaus 4 zimmer
Jerewan, Armenien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 330 m²
Etagenzahl 2
A two-story detached house for sale, city of Yerevan, Malatia-Sebastia administrative distri…
$170,000
Herrenhaus 5 zimmer
Jerewan, Armenien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 220 m²
Etagenzahl 2
Zum Verkauf steht ein zweistöckiges Einfamilienhaus in der Stadt Eriwan, Verwaltungsbezirk M…
$410,000
Herrenhaus 4 zimmer
Jerewan, Armenien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 96 m²
Etagenzahl 1
Einstöckiges Einfamilienhaus zu verkaufen, Stadt Eriwan, Verwaltungsbezirk Erebuni, in der V…
$150,000
Eine Anfrage stellen

