Häuser mit Garage in Armenien

Jerewan
28
Provinz Kotajk
8
1 immobilienobjekt total found
Herrenhaus 6 zimmer in Jerewan, Armenien
Herrenhaus 6 zimmer
Jerewan, Armenien
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 1 000 m²
Etagenzahl 3
A three-story private house is sold, in the city of Yerevan, on the 1st street of the admini…
$510,000
Eine Anfrage stellen
