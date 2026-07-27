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Hayat

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2022
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2 jahre 4 Monate
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English, Русский
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Jetzt geschlossen
Über die Agentur

Wir helfen unseren Kunden aus der ganzen Welt, die attraktivsten Eigenschaften für das Leben zu finden, zu investieren und zu generieren passive Einkommen.

Dienstleistungen

Unser Ansatz:

- Objektivität in Bezug auf Investorenziele

- Auswahl für spezifische Ziele und Budget
Finanzanalyse des Projekts

- eingehende Analyse der Markt- und Einkommensmodelle durch professionelle Analytiker
Rechtssicherheit der Transaktion

- Vollständige rechtliche Prüfung
Post-Investment-Unterstützung (Lease, Management)

- Lease Management und Einkommenskontrolle
✓ Ablaufplan

- Vor der Investition vorbereitet
Preis für den Investor

- Ja. Das gleiche wie direkt (zahlt den Entwickler)
✓ Investorenrentabilität

- Berechnet nach realen Szenarien

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