Wir helfen unseren Kunden aus der ganzen Welt, die attraktivsten Eigenschaften für das Leben zu finden, zu investieren und zu generieren passive Einkommen.
Unser Ansatz:
- Objektivität in Bezug auf Investorenziele
- Auswahl für spezifische Ziele und Budget
Finanzanalyse des Projekts
- eingehende Analyse der Markt- und Einkommensmodelle durch professionelle Analytiker
Rechtssicherheit der Transaktion
- Vollständige rechtliche Prüfung
Post-Investment-Unterstützung (Lease, Management)
- Lease Management und Einkommenskontrolle
✓ Ablaufplan
- Vor der Investition vorbereitet
Preis für den Investor
- Ja. Das gleiche wie direkt (zahlt den Entwickler)
✓ Investorenrentabilität
- Berechnet nach realen Szenarien