  1. Realting.com
  2. Immobilienagenturen
  3. OD Brokers Sp. z o. o.

OD Brokers Sp. z o. o.

Plac Inwalidów 10, 01-552 Warsaw
;
Eine Anfrage hinterlassen
Company type
Company type
Immobilienagentur
Auf der Plattform
Auf der Plattform
Weniger als einen Monat
Sprachen
Sprachen
English, Русский, Polski
Unsere Makler in Polen
Olga Dul
Olga Dul
Agenturen in der Nähe
GOESTE
Polen, Warschau
Año de fundación de la compañía 2014
Wohnimmobilien 3578 Gewerbeimmobilien 5 Langfristige Vermietung 1 Grundstücke 223
Unsere Immobilienagentur ist spezialisiert auf den Verkauf von Häusern und Wohnungen in Warschau und seine Umgebung. Wir bieten umfassende Dienstleistungen für unsere Kunden, bieten immer qualifizierte Beratung und wählen die optimalsten Lösungen für sie in jeder Phase des Prozesses.Wir verk…
Eine Anfrage stellen
Starter House
Polen, Warschau
Año de fundación de la compañía 2017
Starter House ist eine spezialisierte Immobilienagentur in Warschau für Migranten und Unternehmer aus GUS und baltischen Ländern. Individueller Ansatz. Wir wählen schnell und profitabel jede Art von Immobilien: Leasing, Kauf, Verkauf in Warschau. Mit einer breiten Angebotsbasis werden wir Ih…
Eine Anfrage stellen
Crowd Real Estate
Polen, Warschau
Año de fundación de la compañía 2019
Wohnimmobilien 2
Die Wurzeln des Teams hinter der Crowd Real Estate-Plattform sind mit der Anwaltskanzlei Sadkowski i Wspólnicy verbunden und reichen bis 2004 zurück. Dank der Praxis und Erfahrung bei der Finanzierung von Investoren und Entwicklern haben wir die Notwendigkeit gesehen, eine neue Qualität auf …
Eine Anfrage stellen
LEGER INVEST
Polen, Landkreis Posen
Año de fundación de la compañía 2016
Wohnimmobilien 4
LEGER INVEST bietet weltweit Investitionen in Luxusimmobilien. Unser Know-how ermöglicht es uns, Investitionsmöglichkeiten zu bieten, die mehrere Faktoren wie Preis, Standort, Größe, Design, Infrastruktur, Dienstleistungen und wirtschaftliche Aussicht umfassen
Eine Anfrage stellen
Varem Estate Sp. z o.o.
Polen, Warschau
Año de fundación de la compañía 2019
Neue Gebäude 1 Wohnimmobilien 13
Wir sind auf der Mission, den Kauf und Verkauf von Häusern schnell, einfach und sicher zu gestalten. Wir bieten sofortige Kaufangebote, Maklerservices und bezugsfertige Stadtwohnungen. Unser Expertenteam, das mit KI-Technologie unterstützt wird, sorgt bei jeder Transaktion für Effizienz und …
Eine Anfrage stellen
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Realting.com
Gehen