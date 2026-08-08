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Nest Invest global

Großbritannien, Groß-London
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Immobilienagentur
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2011
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Über die Agentur

Nest Invest Global ist eine internationale Immobilienanlageberatung, die sich auf sorgfältig ausgewählte Neubau- und Off-Plan-Immobilienmöglichkeiten in aufstrebenden und wachstumsstarken internationalen Märkten spezialisiert hat.

Wir arbeiten direkt mit etablierten Immobilienentwicklern und Projekteigentümern zusammen, um Investitionsmöglichkeiten mit starkem Potenzial für Kapitalwachstum, Mieteinnahmen und Lifestyle-Attraktion zu identifizieren.

Unser Fokus liegt auf Märkten, in denen wir glauben, dass Investoren in einer früheren Entwicklungsphase auf attraktive Chancen zugreifen können, darunter Indonesien, Sansibar, Brasilien, Georgien, die Dominikanische Republik, Panama und andere aufstrebende internationale Destinationen.

Im Gegensatz zu einem traditionellen Immobilienportal verfolgen wir einen forschungsorientierten Ansatz zur Immobilienauswahl. Wir bewerten Entwicklungen, Entwickler, Standorte, Investitionsstrukturen, prognostizierte Mietleistung und potenzielle Risiken, bevor wir unseren Kunden Chancen präsentieren.

Wir arbeiten auch mit internationalen Immobilienmaklern, Maklern und professionellen Empfehlungspartnern zusammen und bieten Zugang zu ausgewählten ausländischen Entwicklungen und attraktiven Partnerkommissionsstrukturen.

Unser Ziel ist einfach: internationale Immobilieninvestitionen für Investoren transparenter, zugänglicher und professioneller zu gestalten.

Dienstleistungen
  • Internationale Immobilieninvestitionen
  • Off-Plan Immobilienverkäufe
  • Neubau Immobilienverkauf
  • Investment Villas & Apartments
  • Branded Residences & Hotel-Managed Properties
  • High-Yield Ferienwohnungen
  • Immobilieninvestitionen fällige Sorgfalt
  • Entwickler & Entwicklung Bewertung
  • Anlagechancenanalyse
  • Internationales Immobilienportfoliogebäude
  • Entwickler Finanzen & Flexible Zahlungsstrukturen
  • Garantierte Mieteinkommensmöglichkeiten
  • Internationale Immobilienanlageberatung
  • Immobilieninvestitionen für ausländische Käufer
  • International Agent & Broker Partnerschaften
  • Immobilienempfehlung & Co-Brokerage Möglichkeiten

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