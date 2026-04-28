Надёжный выбор

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Russland, Russland
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Immobilienagentur
Año de fundación de la compañía
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2012
Auf der Plattform
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4 jahre 6 Monate
Sprachen
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Русский
Webseite
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nv-tmn.ru/o-kompanii/
Über die Agentur

Wir bieten unseren Kunden eine breite Palette von Immobiliendienstleistungen:

Verkauf, Kauf von Wohnungen auf dem Sekundärmarkt, Verkauf von Wohnungen in neuen Gebäuden von Tyumen von zuverlässigen Entwicklern, Verkauf von Hütten, Häusern, Grundstücke in Tyumen und Vororten, Gewerbeanlagen, etc.

Eine Besonderheit unseres Unternehmens ist die reiche Erfahrung der Mitarbeiter im Immobilienmarkt von Tyumen (seit 1997), ihre hohe Professionalität, individuelle Herangehensweise an jeden Kunden. Gleichzeitig gibt es einen ständigen Ausbildungs- und Verbesserungsprozess unserer Spezialisten. Die Zusammenarbeit mit uns garantiert Ihnen Zuverlässigkeit und Sicherheit bei Immobilientransaktionen. Es ist kein Zufall, dass unsere Kampagne “zuverlässige Wahl” genannt wird. Wir helfen Ihnen gerne die richtige Wahl in Immobilien zu treffen!

Dienstleistungen

Dienstleistungen für Kunden

  • Kauf, Verkauf, Austausch von Wohnungen, Beteiligung am Wohnungsbau.
  • Kauf, Verkauf von Grundstücken, Privathäusern.
  • Durch die Vollmacht des Rechtsinhabers: Sammlung von Dokumenten, die für die staatliche Registrierung von Rechten auf Immobilien und Transaktionen mit ihm erforderlich sind.
  • Vorbereitung von Verträgen zum Verkauf von Immobilien.
  • Hilfe beim Kauf von Wohnungen unter Hypothekenprogramme, einschließlich der im Bau befindlichen.

Mit Respekt, die Immobilienagentur "Reliable Choice"

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