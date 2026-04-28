Надёжный выбор

Über die Agentur

Wir bieten unseren Kunden eine breite Palette von Immobiliendienstleistungen:

Verkauf, Kauf von Wohnungen auf dem Sekundärmarkt, Verkauf von Wohnungen in neuen Gebäuden von Tyumen von zuverlässigen Entwicklern, Verkauf von Hütten, Häusern, Grundstücke in Tyumen und Vororten, Gewerbeanlagen, etc.

Eine Besonderheit unseres Unternehmens ist die reiche Erfahrung der Mitarbeiter im Immobilienmarkt von Tyumen (seit 1997), ihre hohe Professionalität, individuelle Herangehensweise an jeden Kunden. Gleichzeitig gibt es einen ständigen Ausbildungs- und Verbesserungsprozess unserer Spezialisten. Die Zusammenarbeit mit uns garantiert Ihnen Zuverlässigkeit und Sicherheit bei Immobilientransaktionen. Es ist kein Zufall, dass unsere Kampagne “zuverlässige Wahl” genannt wird. Wir helfen Ihnen gerne die richtige Wahl in Immobilien zu treffen!