МИР НЕДВИЖИМОСТИ ПРО

Sotni metrov ( Hunderte von Metern ) ist ein kundenorientiertes Unternehmen. Für uns sind die Rechtmäßigkeit unserer Transaktionen, die Sicherheit unserer Siedlungen sowie der Komfort und Komfort unserer Kunden gleichermaßen wichtig. Wir bieten Dienstleistungen auf dem Sekundär- und Primärwohnungsmarkt an. Apartments, Häuser, Sommerhäuser - wir helfen Ihnen, alle Ihre Ziele zu erreichen. Gewerbeimmobilien ( zum Verkauf und zur Miete ) sind ebenfalls im Leistungsspektrum enthalten, das wir anbieten. Unsere Agenten und Makler sind im Immobilienbereich sehr erfahren und bieten ihren Service professionell, effizient und so schnell wie möglich an. Hunderte von Metern: Komfort und Sicherheit in jedem Meter.