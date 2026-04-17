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Londra Estate LTD

Großbritannien, London
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Über die Agentur

Londra Estate LTD ist eine in London ansässige Immobilienagentur, die sich auf hochwertige Wohnimmobilien in ganz Großbritannien spezialisiert hat, mit einem starken Fokus auf Londons wünschenswertsten Gebieten. Wir bieten Zugang zu Neuentwicklungen, Off-Plan-Investitionsmöglichkeiten und In-Move-in-Homes.

Unser Team arbeitet eng mit führenden Entwicklern und Partnern zusammen, um exklusive Möglichkeiten, wettbewerbsfähige Preise und ein reibungsloses Kauferlebnis zu bieten. Mit einer internationalen Kundenbasis unterstützen wir die Käufer aus ganz Europa, dem Nahen Osten und Asien und gewährleisten einen transparenten und effizienten Prozess von der ersten Anfrage bis zur Fertigstellung.

Website: https://londraestate.co.uk/

Dienstleistungen

Immobilienverkäufe in London und in ganz Großbritannien, Off-Plan und Neu-Building-Investitionen, Buy-to-let-Investitionsberatung, Immobilienbeschaffung maßgeschneidert auf Kundenbedürfnisse, Zugang zu exklusivem Entwicklerbestand, Unterstützung bei Verhandlungen und Sicherung günstiger Bedingungen, Unterstützung während des gesamten Kaufprozesses, internationale Kundenbetreuung und Beratung.

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