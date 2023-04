Leo Estate

BŪREAU. Montenegro | Hot Property ist eine Immobilienagentur, die sich auf den Verkauf von Wohnungen zu moderaten Preisen in Montenegro spezialisiert hat. HOT PROPERTY ist eine separate Abteilung der Immobilienagentur BŪREAU. Montenegro. Wir beschäftigen uns mit der Erstellung und Auswahl exklusiver Preisangebote für Apartments in Montenegro. Aus bestimmten Gründen sind alle von uns angebotenen Apartments 2-3 mal günstiger als der Marktpreis. Dies sind größtenteils unsere eigenen kostengünstigen Entwicklungsprojekte, die wir dank unserer breiten Marktkompetenz und der starken Kompetenzen unserer Partner erstellen, die gut darin sind, rechtliche und bauliche Probleme zu lösen. Wir arbeiten auch mit dringenden Verkaufs-, Bank- und Auktionsobjekten sowie mit Investitionen in Projekte unserer Partnerentwickler. Wir sind innovativ in unserer Herangehensweise an den Immobilienmarkt Montenegros! Entdecken Sie die Möglichkeiten, die wir anbieten, um eine Wohnung in Montenegro billig zu kaufen!