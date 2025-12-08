  1. Realting.com
LightHouse Property

Montenegro, Budva
Company type
Immobilienagentur
Año de fundación de la compañía
2023
Auf der Plattform
3 jahre 1 Monat
Sprachen
English, Русский, Hrvatski
Webseite
lighthouseproperty.me/
Über die Agentur

Über uns

Ob Sie ein neues Zuhause, eine intelligente Investition oder ein zuverlässiger Partner für Ihre Kunden suchen, wir sind hier, um den Prozess nahtlos, transparent und effektiv zu machen.

Wir kennen Montenegro und seinen Immobilienmarkt

Mit tiefen Kenntnissen über die vielfältige Immobilienlandschaft Montenegros haben wir uns auf erstklassige Adriaimmobilien und starke Investitionsmöglichkeiten an urbanen Standorten spezialisiert.
Egal, ob Sie ein Mittelklasse-Haus oder eine Luxusvilla suchen, unser Team – kombiniert lokale Einblicke mit internationaler Erfahrung – führt Sie zu den besten Entscheidungen. Wir bleiben an Ihrer Seite, um sicherzustellen, dass jede Entscheidung informiert und mit Ihren Zielen ausgerichtet ist.

Außergewöhnlicher Service mit einem persönlichen Ansatz

Für uns ist Immobilien nicht nur eine Transaktion – es ist ein sinnvoller Schritt im Leben.
Aus diesem Grund bauen wir langfristige Beziehungen, anstatt einfach Geschäfte zu schließen. Unsere Mission ist es, hervorragende Ergebnisse und eine erhöhte Erfahrung von Anfang bis Ende zu liefern. Wir nehmen die Zeit, um Ihre Bedürfnisse zu verstehen – ob Sie ein Erstkäufer, ein internationaler Investor oder ein Agentur-Partner sind. Jede Interaktion ist so konzipiert, dass Sie sich in jeder Phase sicher, unterstützt und vollständig informiert fühlen.

Investitionsberatung für anspruchsvolle Käufer

Wir bieten strategische Beratung, die Ihnen hilft, langfristigen Wert zu maximieren.
Ob Sie ein Zuhause in Montenegro suchen, eine Entwicklungsmöglichkeit erkunden oder Ihr Anlageportfolio erweitern möchten, unser Beratungsteam bietet kompetente Unterstützung. Von der Marktanalyse und Risikobewertung bis hin zur Identifizierung von Eigenschaften mit starkem Wachstumspotenzial helfen wir Ihnen, Ihre Investition mit langfristigen Erfolgen zu strukturieren.

Dienstleistungen

  • Unsere Dienstleistungen

    Wir bieten einen umfassenden Immobilienservice an, der Klarheit, Sicherheit und Frieden des Verstandes während des gesamten Akquisitions- oder Verkaufsprozesses bietet.

  • Geschätztes Immobilienportfolio
    Wir präsentieren eine sorgfältig ausgewählte Sammlung von Montenegros schönsten Häusern, Villen und Anwesen – jede ausgewählt mit Aufmerksamkeit auf Qualität und Potenzial.

  • Due Diligence
    Wir führen gründliche rechtliche und finanzielle Kontrollen durch, um die volle Transparenz zu gewährleisten und unsere Kunden vor potenziellen Risiken zu schützen.

  • Anleitung zum Kauf
    Von Verhandlungen über Vertragsunterzeichnung und darüber hinaus verwalten wir jeden Aspekt der Transaktion.

  • Marketingstrategie des Verkäufers
    Wir positionieren Ihre Immobilie vor dem richtigen Publikum, mit professionellem Marketing, um die Sichtbarkeit und den Verkaufswert zu maximieren.

  • Entwicklungsberatung
    Für Käufer, die Entwicklungsprojekte in Betracht ziehen, bieten wir Leitlinien für Marktpositionierung, Planung und Ausführungsstrategien.

  • Bewertung und Marktforschung
    Wir liefern detaillierte Bewertungen, um sicherzustellen, dass Sie den richtigen Preis zahlen oder einen fairen Wert für Ihre Immobilie erhalten.

Arbeitszeiten
Jetzt geschlossen
Derzeit im Unternehmen: 04:09
(UTC+1:00, Europe/Podgorica)
Montag
10:00 - 17:00
Dienstag
10:00 - 17:00
Mittwoch
10:00 - 17:00
Donnerstag
10:00 - 17:00
Freitag
10:00 - 17:00
Samstag
10:00 - 17:00
Sonntag
Freier Tag
Unsere Makler in Montenegro
Milena Bošković
Milena Bošković
22 immobilienobjekte
