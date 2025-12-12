  1. Realting.com
  2. Immobilienagenturen
  3. INTERNATIONAL Real Estates

INTERNATIONAL Real Estates

Bulgarien,
;
Eine Anfrage hinterlassen
Company type
Company type
Immobilienagentur
Auf der Plattform
Auf der Plattform
Weniger als einen Monat
Sprachen
Sprachen
English, Русский, Français, Български, Українська, Türkçe, Српски
Arbeitszeiten
Jetzt geschlossen
Derzeit im Unternehmen: 20:17
(UTC+2:00, Europe/Sofia)
Montag
09:00 - 18:00
Dienstag
09:00 - 18:00
Mittwoch
09:00 - 18:00
Donnerstag
09:00 - 18:00
Freitag
09:00 - 18:00
Samstag
09:00 - 18:00
Sonntag
09:00 - 18:00
Unsere Makler in der Welt
INTERNATIONAL Real Estates
INTERNATIONAL Real Estates
1 immobilienobjekt
Agenturen in der Nähe
Universal Mellia Group
Bulgarien, Oblast Sofia-Stadt
Wohnimmobilien 8 Gewerbeimmobilien 1
Willkommen bei der Universal Property Group – ein Team motivierter Immobilienprofis mit viel Erfahrung im bulgarischen Immobilienmarkt!Unser Wissen und unsere Erfahrung stammt aus dem Jahr 2006 und wir bemühen uns, einen tadellosen Ruf über die Jahre zu erhalten.Wir sind spezialisiert auf Ei…
Eine Anfrage stellen
Квадрат Риъл Естейт ЕООД
Bulgarien, Oblast Sofia-Stadt
Año de fundación de la compañía 2013
Wohnimmobilien 258 Gewerbeimmobilien 83 Gundstücke 36
Das Unternehmen wurde 2013 gegründet. Das Hauptziel der «Square» Agentur ist eine geeignete Hilfe beim Kauf oder Verkauf von Immobilien. Wir bemühen uns, neue Märkte außerhalb Bulgariens zu verbessern, zu betreten und für die Haltung gegenüber unseren Kunden bemerkenswert zu sein.Unsere Miss…
Eine Anfrage stellen
GINY DOM
Bulgarien, Burgas
Año de fundación de la compañía 2021
Wohnimmobilien 666 Gewerbeimmobilien 8 Gundstücke 16
Die Immobilienagentur Ginу Dom befasst sich mit der Vermittlung zwischen Verkäufern und Käufern von Immobilien. Wir beschäftigen uns auch mit Bau- und Fertigungsreparaturarbeiten. Wir vermitteln auch in größeren Investitionsprojekten. Wir bieten eine Vielzahl von Immobilien in der R…
Eine Anfrage stellen
Kontakte zeigen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Sprachen
English, Русский, Български
Telegram Schreiben Sie im Telegram
Atikante Estates
Bulgarien, Oblast Sofia-Stadt
Wohnimmobilien 1
Eine Immobilienagentur der neuen Generation.Wir verwenden modernste teure Technologien:3D virtuelle Realität;HD-Fotoqualität;genaue architektonische Erhebungen und Skizzen von Räumen;Umsetzung von Social Media für mehr Kunden;kostenlose Rechts-, Architektur- und Rechnungsberatung, die in die…
Eine Anfrage stellen
Avrora Plus
Bulgarien, Burgas
Año de fundación de la compañía 2002
Wohnimmobilien 70 Gewerbeimmobilien 5 Gundstücke 18
Die Agentur AURORA PLUS ist Mitglied der NREA (Bulgarische Vereinigung von Immobilienagenturen), die seit mehr als 15 Jahren am bulgarischen Immobilienmarkt tätig ist. Verkauf und Miete von städtischen und Resort-Gehäuse, Häuser, Grundstücke für Entwicklung, und Gewerbeimmobilien. Mitglied: …
Eine Anfrage stellen
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Realting.com
Gehen