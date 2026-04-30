GET Real Estate

Wir sind eine professionelle Immobilienagentur, spezialisiert auf den Verkauf und die Vermietung von Immobilien in Albanien, hauptsächlich in Küstenregionen. Wir bieten internationalen Kunden einen umfassenden Service und begleiten sie in jedem Schritt – von der Suche nach der passenden Immobilie über Verhandlungen und rechtliche Prüfung bis hin zum Abschluss der Transaktion. Unser Ziel ist es, Transparenz, Sicherheit und einen reibungslosen, stressfreien Ablauf für jeden Kunden zu gewährleisten.
Wir bieten ein umfassendes Spektrum an Immobiliendienstleistungen für lokale und internationale Kunden: