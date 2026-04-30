GET Real Estate

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Albanien, Durrës
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Immobilienagentur
Año de fundación de la compañía
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2023
Auf der Plattform
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3 Monate
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English, Italiano
Webseite
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www.get.al
Arbeitszeiten
Jetzt geöffnet
Über die Agentur

Wir sind eine professionelle Immobilienagentur, spezialisiert auf den Verkauf und die Vermietung von Immobilien in Albanien, hauptsächlich in Küstenregionen. Wir bieten internationalen Kunden einen umfassenden Service und begleiten sie in jedem Schritt – von der Suche nach der passenden Immobilie über Verhandlungen und rechtliche Prüfung bis hin zum Abschluss der Transaktion. Unser Ziel ist es, Transparenz, Sicherheit und einen reibungslosen, stressfreien Ablauf für jeden Kunden zu gewährleisten.

Dienstleistungen

Wir bieten ein umfassendes Spektrum an Immobiliendienstleistungen für lokale und internationale Kunden:

  • Professionelle Beratung beim Kauf, Verkauf und bei der Vermietung
  • Individuelle Objektauswahl nach Kundenwunsch
  • Organisation von Besichtigungen und detaillierte Präsentationen
  • Preisverhandlungen zur Sicherung der besten Konditionen
  • Rechtliche Prüfung und Unterstützung bei Dokumenten
  • Begleitung während des gesamten Kauf-/Verkaufsprozesses
  • Unterstützung für ausländische Kunden bei allen Formalitäten
  • Investmentberatung und Kurzzeitvermietung (Airbnb/Booking)
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