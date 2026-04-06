Über die Agentur

Elona Properties 17 ist ein im Februar 2026 in Vlora, Albanien gegründetes Immobilienunternehmen, das von einer klaren Vision und einem starken Engagement für die Erzielung von Exzellenz beim Kauf und Verkauf von Immobilien angetrieben wird.

In einem der am schnellsten wachsenden Immobilienmärkte in Albanien profitiert unser Unternehmen von Vloras einzigartiger geografischer Vielfalt und bietet eine außergewöhnliche Auswahl an Möglichkeiten, wie zum Beispiel Seeimmobilien, Bergblick, Riverside-Standorte und offene Landschaften. Diese Vielfalt ermöglicht es uns, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die eine Vielzahl von Kundenbedürfnissen erfüllen, sei es für Wohn- oder Investitionszwecke.

Elona Properties 17 arbeitet derzeit als integraler Bestandteil eines Rechtsstudios, geführt von einem lizenzierten Anwalt mit über 8 Jahren Berufserfahrung. Dieser rechtliche Hintergrund bietet unseren Kunden einen erheblichen Vorteil, um sicherzustellen, dass jede Transaktion mit Genauigkeit, Transparenz und vollständiger rechtlicher Compliance behandelt wird. Wir bringen auch solides Know-how in Immobilienverhandlungen und bieten Kunden sichere und gut strukturierte Angebote.

Unser Portfolio umfasst:

Ferienwohnungen in den begehrten Gebieten von Uji i Ftohtë und Lungomare in Vlora

Hotels zum Verkauf

Eine Reihe weiterer Immobilienanlagen mit starkem Investitionspotenzial

Wir sind derzeit dabei, ein professionelles Team aufzubauen, das aus erfahrenen Immobilienmaklern mit starkem Umsatz und Rechtswissen besteht, um qualitativ hochwertige Dienstleistungen und langfristige Kundenbeziehungen zu liefern.

Obwohl sich die Elona Properties 17 in ihren frühen Phasen befindet, wächst das Unternehmen durch eine Strategie, die auf Professionalität, Integrität und strikter Einhaltung gesetzlicher Standards basiert, stetig.

Vor der Gründung des Unternehmens sammelte der Gründer zwei Jahre lang wertvolle Erfahrungen mit dem Century 21 Marina, einem Teil des globalen Netzwerks von Century 21 in Albanien.

Unser Ziel ist es, unsere Präsenz international zu erweitern, ein breites Netzwerk von Kontakten und Verhandlungen über globale Plattformen zu etablieren und unsere Expertise durch die Teilnahme an professionellen Schulungsprogrammen im Ausland kontinuierlich zu verbessern.