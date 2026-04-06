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Elona Properties 17

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Immobilienagentur
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2026
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Über die Agentur

Elona Properties 17 ist ein im Februar 2026 in Vlora, Albanien gegründetes Immobilienunternehmen, das von einer klaren Vision und einem starken Engagement für die Erzielung von Exzellenz beim Kauf und Verkauf von Immobilien angetrieben wird.

In einem der am schnellsten wachsenden Immobilienmärkte in Albanien profitiert unser Unternehmen von Vloras einzigartiger geografischer Vielfalt und bietet eine außergewöhnliche Auswahl an Möglichkeiten, wie zum Beispiel Seeimmobilien, Bergblick, Riverside-Standorte und offene Landschaften. Diese Vielfalt ermöglicht es uns, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die eine Vielzahl von Kundenbedürfnissen erfüllen, sei es für Wohn- oder Investitionszwecke.

Elona Properties 17 arbeitet derzeit als integraler Bestandteil eines Rechtsstudios, geführt von einem lizenzierten Anwalt mit über 8 Jahren Berufserfahrung. Dieser rechtliche Hintergrund bietet unseren Kunden einen erheblichen Vorteil, um sicherzustellen, dass jede Transaktion mit Genauigkeit, Transparenz und vollständiger rechtlicher Compliance behandelt wird. Wir bringen auch solides Know-how in Immobilienverhandlungen und bieten Kunden sichere und gut strukturierte Angebote.

Unser Portfolio umfasst:

  • Ferienwohnungen in den begehrten Gebieten von Uji i Ftohtë und Lungomare in Vlora
  • Hotels zum Verkauf
  • Eine Reihe weiterer Immobilienanlagen mit starkem Investitionspotenzial

Wir sind derzeit dabei, ein professionelles Team aufzubauen, das aus erfahrenen Immobilienmaklern mit starkem Umsatz und Rechtswissen besteht, um qualitativ hochwertige Dienstleistungen und langfristige Kundenbeziehungen zu liefern.

Obwohl sich die Elona Properties 17 in ihren frühen Phasen befindet, wächst das Unternehmen durch eine Strategie, die auf Professionalität, Integrität und strikter Einhaltung gesetzlicher Standards basiert, stetig.

Vor der Gründung des Unternehmens sammelte der Gründer zwei Jahre lang wertvolle Erfahrungen mit dem Century 21 Marina, einem Teil des globalen Netzwerks von Century 21 in Albanien.

Unser Ziel ist es, unsere Präsenz international zu erweitern, ein breites Netzwerk von Kontakten und Verhandlungen über globale Plattformen zu etablieren und unsere Expertise durch die Teilnahme an professionellen Schulungsprogrammen im Ausland kontinuierlich zu verbessern.

Dienstleistungen

„Wo Juristische Expertise Immobilien-Exzellenz trifft“

Unsere Dienstleistungen

Auf der Elona Properties 17 bieten wir ein umfassendes Angebot an Immobilien und juristischen Dienstleistungen, um für jeden Kunden eine sichere, transparente und effiziente Erfahrung zu gewährleisten:

• Immobilienverkauf & Akquisitionen
Wir bieten professionelle Beratung beim Kauf und Verkauf von Wohn-, Gewerbe- und Investitionsimmobilien, sorgfältig abgestimmt auf jeden Kunden mit den am besten geeigneten Möglichkeiten auf dem Vlora-Markt.

• Internationaler Client Support
Wir sind auf die Unterstützung ausländischer Käufer spezialisiert, indem wir während des gesamten Kaufprozesses in Albanien vollständige Anleitung bieten, um Klarheit, Sicherheit und Einhaltung der lokalen Rechtsvorschriften zu gewährleisten.

• Legal Due Diligence & Transaction Support
Geleitet von einem qualifizierten Anwalt, führen wir eine gründliche rechtliche Überprüfung jeder Immobilie, um klare Eigentumstitel, ordnungsgemäße Dokumentation und risikofreie Transaktionen zu gewährleisten.

• Immobilienverhandlung & Deal Strukturierung
Wir vertreten die besten Interessen unserer Kunden in Verhandlungen, sichern günstige Bedingungen und strukturierende Vereinbarungen, die sowohl rechtlich solide als auch finanziell vorteilhaft sind.

• Immobilienmarketing & Exposure
Wir fördern Immobilien durch gezielte Marketingstrategien und internationale Plattformen, maximieren Sichtbarkeit und verbinden Verkäufer mit qualifizierten Käufern weltweit.

• Investitionsberatung
Wir beraten Investoren, die Chancen auf dem wachsenden Immobilienmarkt von Vlora suchen, einschließlich Wohnungen, Hotels und Entwicklungsprojekte.

• Immobilienbewertung & Marktanalyse
Unser Team bietet genaue Immobilienbewertungen und fundierte Markteinsichten, um fundierte Entscheidungsfindung zu unterstützen.

• Dokumentation und Eigentumsübertragung
Wir verwalten alle administrativen und rechtlichen Verfahren und gewährleisten eine reibungslose und konforme Eigentumsübertragung.

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