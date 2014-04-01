Czech Village s.r.o

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Lekvi Group ist seit 2007 auf dem Markt und ist sehr schnell gewachsen. Von einem kleinen Unternehmen haben wir enorm zu einer der größten Immobilienagenturen in Prag geworden. Der Schlüssel zum Erfolg des Unternehmens war der individuelle partnerschaftliche Ansatz für jeden Kunden. In den l…