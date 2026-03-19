Wir ändern den Immobilienmarkt in der Tschechischen Republik. Die Hauptidee des Projekts besteht darin, die Qualität zu kultivieren, zu steigern und einen guten Ruf auf dem Immobilienmarkt zu machen, einschließlich der Stimmung der Verbraucher.
Měníme realitní trh v České republice. Primární myšlenkou projektu je kultivace, zvýšení kvality a dobrého jména realitního trhu, včetně nálady spotřebitelů.
- Homestaging
- Internationaler Verkauf von Immobilien
- Professionelle Fotografie + Video
- 3D Visualisierung
- umfangreiche Internetwerbung
- und mehr: www.dumrealit.cz/atempo
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- Homestaging
- Mezinárodní prodej nemovitostí
- Profesionální fotografie + video
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- Rozsáhlá Internetová inzerce
- a další: www.dumrealit.cz/atempo