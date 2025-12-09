АВЕНТИН - Недвижимость Санкт-Петербурга

Die Unternehmensgruppe « AVENTIN » hat ihre Dienstleistungen immer in St. Petersburg und die Region Leningrad, aber es ist kürzlich führend in Pskow geworden, wo sich auch seine Büros befinden. Gleichzeitig führt AVENTIN erfolgreich Transaktionen in ganz Russland und im Ausland auf der Grundlage von Partnerschaftsvereinbarungen mit führenden Immobilienunternehmen und -entwicklern durch.
Unsere Mission ist es, die Führungsrolle bei der Qualität der Dienstleistungen und der Unterstützung aufrechtzuerhalten. Daher sind die Hauptprinzipien der AVENTIN-Unternehmensgruppe hohe Qualität und ein individueller Ansatz für jeden Kunden. Das gebildete Team von Fachleuten hilft sowohl physischen Personen als auch juristischen Personen, die gewagtesten Projekte umzusetzen und Probleme jeglicher Komplexität zu lösen. Unsere Spezialisten ’ umfangreiche Erfahrung, hohe Kompetenz und Professionalität sind der Schlüssel zur erfolgreichen Lösung unserer Kundenprobleme ’.