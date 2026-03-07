  1. Realting.com
Residential complex VM Boulevard

Vina del Mar, Chile
Price on request
ID: 33977
New building ID on Realting
Last update: 07/03/2026

Location

  • Country
    Chile
  • State
    Valparaiso Region
  • Region
    Provincia de Valparaiso
  • City
    Vina del Mar

Property characteristics

Property parameters

  • The year of construction
    The year of construction
    2027

Exterior details

Exterior features:

  • Swimming pool
  • Gym

About the complex

Проект VM Boulevard

Город: Винья-дель-Мар

Покупка для:

✅ инвестиции в стройку для перепродажи,

✅ инвестиции для сдачи в аренду,

✅ для жизни.’

Проект находится в стройке.

Сдача объекта — I половина 2027 года.

Аванс сейчас — 20 %.

Остаток 80% — после сдачи дома.

🙆‍♂️ Аванс застрахован от банкротства застройщика согласно закону Чили.’ 🙆‍♂️

Доступн:е вариант::

✔️ 1 спальня, 1 ванная, 40,8 кв. м (включая террасу 5 кв. м) --- от $119,300 (аванс сейчас $23,860).

✔️ 1 спальня, 1 ванная, 54.6 кв. м (включая террасу 4,9 кв). м) --- от $159,000 (аванс сейчас $31,800).

✔️ 2 спальни, 2 ванн.е, 62 кв. м (включая террасу 9,3 кв). м) --- от $174 800 (аванс сейчас $34,960).

👌🏻 В комплексе также будут построен: и оборудован::

➖ откр;т;й панорамн;й бассейн на кр;ше;

➖ зона барбекю,

➖ лаундж для гурманов;

➖ спортзал,

➖ ‘мойка для домашних животн;х’;

➖ место для зарядки электромобилей.’

Почему мт втбрали данн й проект 🙌🏻

1️⃣ VM Boulevard находится в самом центре Винья-дель-Мар, рядом со станцией метро Merval, что обеспечивает б.стр.й доступ к Вальпараисо и другим районам.

2️⃣ В пешей доступности расположен.: спортивн.й клуб, больница Густаво Фрике, автовокзал, зелён.е зон. и парки.

3️⃣ За полгода с начала продаж б.ло раскуплено почти половина квартир, что говорит о в.соком потенциале роста цен и хорошей инвестиционнной привлекательности проекта.

Location on the map

Vina del Mar, Chile
Education
Healthcare
Food & Drink
Leisure

