Residential complex VM Boulevard

Проект VM Boulevard

Город: Винья-дель-Мар

Покупка для:

✅ инвестиции в стройку для перепродажи,

✅ инвестиции для сдачи в аренду,

✅ для жизни.’

Проект находится в стройке.

Сдача объекта — I половина 2027 года.

Аванс сейчас — 20 %.

Остаток 80% — после сдачи дома.

🙆‍♂️ Аванс застрахован от банкротства застройщика согласно закону Чили.’ 🙆‍♂️

Доступн:е вариант::

✔️ 1 спальня, 1 ванная, 40,8 кв. м (включая террасу 5 кв. м) --- от $119,300 (аванс сейчас $23,860).

✔️ 1 спальня, 1 ванная, 54.6 кв. м (включая террасу 4,9 кв). м) --- от $159,000 (аванс сейчас $31,800).

✔️ 2 спальни, 2 ванн.е, 62 кв. м (включая террасу 9,3 кв). м) --- от $174 800 (аванс сейчас $34,960).

👌🏻 В комплексе также будут построен: и оборудован::

➖ откр;т;й панорамн;й бассейн на кр;ше;

➖ зона барбекю,

➖ лаундж для гурманов;

➖ спортзал,

➖ ‘мойка для домашних животн;х’;

➖ место для зарядки электромобилей.’

Почему мт втбрали данн й проект 🙌🏻

1️⃣ VM Boulevard находится в самом центре Винья-дель-Мар, рядом со станцией метро Merval, что обеспечивает б.стр.й доступ к Вальпараисо и другим районам.

2️⃣ В пешей доступности расположен.: спортивн.й клуб, больница Густаво Фрике, автовокзал, зелён.е зон. и парки.

3️⃣ За полгода с начала продаж б.ло раскуплено почти половина квартир, что говорит о в.соком потенциале роста цен и хорошей инвестиционнной привлекательности проекта.