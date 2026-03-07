Residential complex VM Boulevard

Проект VM Boulevard
Город: Винья-дель-Мар
Покупка для:
✅ инвестиции в стройку для перепродажи,
✅ инвестиции для сдачи в аренду,
✅ для жизни.’
Проект находится в стройке.
Сдача объекта — I половина 2027 года.
Аванс сейчас — 20 %.
Остаток 80% — после сдачи дома.
🙆♂️ Аванс застрахован от банкротства застройщика согласно закону Чили.’ 🙆♂️
Доступн:е вариант::
✔️ 1 спальня, 1 ванная, 40,8 кв. м (включая террасу 5 кв. м) --- от $119,300 (аванс сейчас $23,860).
✔️ 1 спальня, 1 ванная, 54.6 кв. м (включая террасу 4,9 кв). м) --- от $159,000 (аванс сейчас $31,800).
✔️ 2 спальни, 2 ванн.е, 62 кв. м (включая террасу 9,3 кв). м) --- от $174 800 (аванс сейчас $34,960).
👌🏻 В комплексе также будут построен: и оборудован::
➖ откр;т;й панорамн;й бассейн на кр;ше;
➖ зона барбекю,
➖ лаундж для гурманов;
➖ спортзал,
➖ ‘мойка для домашних животн;х’;
➖ место для зарядки электромобилей.’
Почему мт втбрали данн й проект 🙌🏻
1️⃣ VM Boulevard находится в самом центре Винья-дель-Мар, рядом со станцией метро Merval, что обеспечивает б.стр.й доступ к Вальпараисо и другим районам.
2️⃣ В пешей доступности расположен.: спортивн.й клуб, больница Густаво Фрике, автовокзал, зелён.е зон. и парки.
3️⃣ За полгода с начала продаж б.ло раскуплено почти половина квартир, что говорит о в.соком потенциале роста цен и хорошей инвестиционнной привлекательности проекта.