ООО « MAROQAND STROY »
г. Самарканд
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
2018
Языки общения
Русский
О застройщике
ООО « MAROQAND STROY » – строительная организация. Основной специализацией является строительство и отделка. 10 лет работы в Узбекистане позволили создать разветвленную сеть партнеров и поставщиков в области дизайна и благоустройства помещений. Элитные Жилые комплексы это "Maroqand Stroy". Мы строим прочные элитные современные кирпичные дома.
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