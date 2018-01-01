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ООО « MAROQAND STROY »

г. Самарканд
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ООО « MAROQAND STROY »
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Тип компании
Тип компании
Застройщик
Год основания компании
Год основания компании
2018
Языки общения
Языки общения
Русский
О застройщике

ООО «  MAROQAND  STROY » – строительная организация. Основной специализацией является строительство и отделка. 10 лет работы в Узбекистане позволили создать разветвленную сеть партнеров и поставщиков в области дизайна и благоустройства помещений.  Элитные Жилые комплексы это "Maroqand Stroy". Мы строим прочные элитные современные кирпичные дома.

Новостройки
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Многоквартирный жилой дом ЖК «Golden City»
Многоквартирный жилой дом ЖК «Golden City»
Самарканд, Узбекистан
Цена по запросу
Застройщик: ООО « MAROQAND STROY »
Застройщик  «MAROQAND  STROY»  Самаркандская область Название:  ЖК Голден Сити  Цена: Договорная  Квартиры с площадью  от 41-43 кв.м 65-68 кв.м до 85-89 кв.м 105-110 кв.м  Тип оплаты: Ипотека  100% оплата Срок сдачи: Готовая квартира (кадастром) Отделка: готовая Тип строения: Кирпичные дома Количество этажей:  10 этажный  Количество лифтов: 1 лифта в одном подъезде. Класс : Премиум-класса Охраняемый двор Подземный паркинг Описание:  О жилом комплексе  Жилой комплекс расположен близко к школам, магазинам, мечети и продуктовому рынку. К тому же, первые этажи зданий будут выделены для пунктов бытового обслуживания. Двор оборудован детской и спортивной площадкой, его украшают деревья, газоны и клумбы. Игровая площадка обустроена как целый парк развлечений. Он гармонично вписывается в ландшафт и направлен на безопасный и здоровый досуг детей. Для безопасного проживания резидентов установлены камеры видеонаблюдения и домофоны. Также есть вместительная и практичная паркинг-зона. В подъездах установлено бесшумные и скоростные лифты. Квартиры в ЖК «Golden City» Жилой комплекс предлагает квартиры с большим выбором планировок. Готовый ремонт, балконы и мансарды, автономная система отопления – одни из многочисленных преимуществ этих апартаментов. В них также будут установлены прочные алюминиевые профили нового поколения. Подземная парковка не заменимая часть жилого комплекса премиум сегмента.  Локация  Адрес: город Самарканд,  ул.Абу Рейхана Беруни. Ориентир: Поворот, Чайная фабрика.
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Шерзод « MAROQAND STROY »
Шерзод « MAROQAND STROY »
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UPM

Одна из ведущих и быстро развивающих девелоперских компаний с 19 летним опытом на рынке. Деятельность компании направлена на создание уникальных жилых комплексов отличающихся своей инновационностью, смарт - подходом и высоким качеством. Наша основная задача заключается не только в качественной постройке и развитии социальной инфраструктуры, но и в своевременном заселении и послепродажном обслуживании.

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