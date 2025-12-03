  1. Realting.com
Nowe domy w Anglia, Wielka Brytania

Londyn
1
Greater London
1
Kamienica Oh So Close DarGlobal
Londyn, Wielka Brytania
od
$742,145
Opcje wykończenia Gotowe
Rok realizacji 2024
Ucieczka zgiełku i zgiełku centralnego Londynu i odkryć ekskluzywną oazę w sercu Ealing, West London z Oh So Close.Ten prestiżowy obiekt położony jest zaledwie kilka kroków od malowniczego parku Walpole i spokojnego parku Lammas. Położony w niewielkiej odległości od centrum Londynu, to spoko…
