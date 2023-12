SeaRenity K70 Palm Jumeirah AHS

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €3,72M

Poddaj się: 2026

Lakeshore Villas in Area 11, MBR City – to idealna oaza luksusu i natury w sercu Dubaju. Ta nowa kolekcja willi z 4 i 5 sypialniami, opracowana przez Ellington Properties, jest czymś niesamowitym. ⠀ Gdy tylko przekroczysz próg tego kompleksu ogrodowego, znajdziesz się w świecie luksusu i harmonii. Te wille na dwóch piętrach z prywatnym basenem i ogrodem zostały zaprojektowane tak, aby połączyć nowoczesność i przyrodę w jedno doświadczenie. ⠀ Tutaj znajdziesz nie tylko dom, ale wyjątkowy styl życia, całkowicie zanurzony w naturalnych pięknościach. Te wille to nie tylko wizualna przyjemność z –. To prawdziwe doświadczenie dla wszystkich pięciu zmysłów. Odżywiają twoje ciało, umysł i emocje, tworząc harmonię i dobrobyt. ⠀ Jeśli twoje zdrowie jest priorytetem, rozwój ten stanie się twoją oazą aktywnego i zdrowego stylu życia. Integracja z naturą – to nie tylko styl, to sposób na stworzenie poczucia dobrego samopoczucia, które wykracza daleko poza mury twojej willi. Jest to społeczność, w której na pierwszym miejscu jest dobre samopoczucie, w której można cieszyć się krańcami natury –, czy to rano biegając po malowniczych krajobrazach, czy spokojny wieczór ze sztuczną laguną. ⠀ W tym świecie, w którym luksus jest równoznaczny z ekskluzywnością, Lakeshore jest zaproszeniem do życia, w którym elegancja i natura są harmonijnie ze sobą powiązane. Wśród tętniącego życiem i dynamicznego Dubaju wille te zapewniają schronienie dla spokoju i dowodów harmonii ludzkiego geniuszu i piękna naturalnego świata. ⠀ A oto kluczowe punkty: ⠀ Ekskluzywne wille z 4 i 5 sypialniami Uprzywilejowana lokalizacja w obszarze 11, MBR City, Dubaj. Zamknięty kompleks ogrodowy zapewnia prywatność i bezpieczeństwo. Elegancki design łączy się z otaczającą przyrodą. Dostęp do luksusowych udogodnień w społeczności. MBR City słynie z nowoczesnych atrakcji, miejsc wakacyjnych i centrów handlowych.