New residence RISE by S&S with a swimming pool and a co-working area, JVC, Dubai, UAE

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €434,300

Projekt jest miejscem stworzonym przez światowej sławy projektantów, który obejmuje prywatny park, tereny rekreacyjne, sklepy, restauracje haute cuisine, rezydencje i luksusowe hotele. Kompleks apartamentów oferuje przestronne apartamenty z 1-4 sypialniami i widokiem na duży zielony park o powierzchni 48 000 m2. Wygodny plan płatności: 41,7% - 1 zaliczka 8,3% - 2 płatności z góry 8,3% - 3 płatności z góry 41,7% - 100% konstrukcja. Wyposażenie i wyposażenie w domu Kompleks mieszkaniowy posiada również wodne place zabaw, saunę, jogę i miejsca do medytacji, tor do joggingu, restauracje i sklepy, park dla psów, przedszkole, tereny sportowe i gry, tereny do aktywności i miejsca na piknik. Zalety Nieoprocentowane raty do 2027 r. 0% podatku od zakupu i sprzedaży. Wydajność 10-15% rocznie z wynajmu. Możliwość uzyskania wizy rezydenta dla siebie i członków rodziny ( możliwość otwarcia konta bankowego i pobytu w kraju bez wyjazdu na okres do 3 lat ). Lokalizacja i pobliska infrastruktura Łatwy dostęp do popularnych miejsc docelowych samochodem: 10 minut do Business Bay 15 minut do wieżowca Burj Khalifa i słynnych fontann w Dubaju 1 minuta do centrum handlowego City Walk 15 minut od międzynarodowego lotniska w Dubaju 50 minut od międzynarodowego lotniska Al Maktoum 15 minut od jedynego na świecie 7-gwiazdkowego hotelu Burj Al Arab i plaży La Mer 10 minut do plaży Jumeirah.