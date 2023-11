New residence Lavender with swimming pools and lounge areas, JVC, Dubai, UAE

Dubaj, Emiraty Arabskie

od €619,486

28–211 m² 3

Poddaj się: 2025

Kempinski Residences The Creek Dubai – to nowy luksusowy projekt stworzony przez szwajcarskiego dewelopera butikowego UAE we współpracy z siecią Kempinski Hotels, założoną w 1897 roku i najstarszą grupą hotelową w Europie. Wielokrotnie nagradzany kompleks mieszkaniowy oferuje eleganckie lofty, przestronne apartamenty z 1 – 3 sypialniami o powierzchni od 77 metrów kwadratowych. m do 391 metrów kwadratowych. m, a także eleganckie dupleksy z 2 – 4 sypialniami. Wszystkie rezydencje oferowane są z sufitami o podwójnej wysokości i panoramicznymi oknami z niesamowitym widokiem na rezerwat przyrody Ras Al Khor. Wnętrza zostaną ozdobione jasnymi, spokojnymi kolorami, w harmonii z wysokiej jakości drewnianymi i marmurowymi powłokami, a także eleganckimi meblami. Właściciele rezydencji będą mogli korzystać z wielu udogodnień mających na celu poprawę i zajęcia na świeżym powietrzu, w tym: - basen zewnętrzny; - siłownia; - tenis padel, squash, koszykówka i siatkówka plażowa; - studio jogi; - centrum odnowy biologicznej; - pokój zabaw, klub dla dzieci, basen i park; - kino; - centrum biznesowe; - piesze i bieżnie. Lokalizacja: Kempinski Residences Creek Dubai znajduje się w pobliżu Dubai Creek, w prestiżowej dzielnicy Al Jaddaf. Wszystkie kluczowe lokalizacje emiratu znajdują się 15 minut jazdy od hotelu, w tym Downtown Dubai, Business Bay, Za'abeel i Dubai Creek Harbour. W ciągu zaledwie 20 minut mieszkańcy kompleksu dotrą do popularnych centrów handlowych, spacerów i rozrywek w Dubaju, w tym: - Dubai Mall – największe centrum handlowe w emiracie, w którym znajduje się ponad 1200 sklepów detalicznych, centrów rozrywki oraz duża liczba kawiarni i restauracji; - Za'abeel Park, obejmujący obszar 45 boisk piłkarskich, – największy park w Dubaju, w którym znajdują się obszary rozrywki Ice Park Dubai, Dinosaur Park, Dubai Frame, a także place zabaw dla dzieci, centrum fitness, piesze i bieżnie; - rezerwat przyrody Ras Al Khor Wildlife Sanctuary, słynący z dużej populacji różowych flamingów, a także innych ptaków, zwierząt, owadów i roślin; - Plaże Kite Beach i Jumeirah Beach z białym piaskiem i udogodnieniami do relaksu i sportów wodnych.