Dubaj, Emiraty Arabskie

od €340,859

82–128 m² 2

Poddaj się: 2025

Pomoc w uzyskaniu statusu rezydenta. Bezpłatny wybór nieruchomości. Wsparcie prawne w prezencie! Vincitore Volare – luksusowy kompleks mieszkalny w dzielnicy Arjan, zainspirowany ponadczasową architekturą w stylu wiktoriańskim. Kompleks mieszkaniowy na sprzedaż obejmuje 372 obiekty mieszkalne: studia i trzy rodzaje mieszkań – Classic i Premium z 1 sypialnią, a także luksus z 2 sypialniami. Budynek Vincitore Volare składa się z 13 pięter, strefy rozrywki na dachu, trzech parkingów i jednego poziomu gruntu. Infrastruktura: Na pierwszym poziomie będą działać kliniki, kręgielnia, sklepy i miejsca rozrywki. Mieszkańcy projektu będą mogli korzystać z wielu udogodnień premium, w tym: - basen bez krawędzi z miejscami do relaksu; - jacuzzi; - basen dla dzieci; - Sky Gardens i Sky Lounge; - miejsce do grillowania; - siłownia; - miejsce na medytację i jogę; - spa; - tropikalny ogród ze stawem i wodospadem o wysokości 6 m; - domek na drzewie; - pokój zabaw dla dzieci; - salon dla zwierząt domowych; - miejsca dla rodzin na świeżym powietrzu; - sale konferencyjne i salony; - pole golfowe. Lokalizacja: Vincitore Volare znajduje się w Arjan z dobrze rozwiniętą infrastrukturą i wieloma obszarami rozrywki. W odległości 15 minut spacerem znajdują się następujące obiekty infrastruktury i miejsca rekreacji: - Przedszkola Happy Bees Early Learning Center i Smart Start Kindergarten; - Szkoła społeczna Safa; - szpital Mediclinic Parkview, centrum opieki zdrowotnej Genesis oraz szpitale i kliniki Neuro Spinal Hospital; - Loyal Minimart, Grandiose Hypermarket Arjan, Nesto Market Al Arjan i Garden Gate Spożywcze sklepy spożywcze; - Miracle Garden – największy na świecie ogród, w którym prezentowane są kompozycje kwiatów, drzew i krzewów na dużą skalę; - Dubai Butterfly Garden – ogród motyli z około 15 000 owadów; - Kawiarnie i restauracje Khaanabadosh, restauracja Grill Master, restauracja Food Park, restauracja Pind Da Dhaba Arjan i kawałek raju. Centra rozrywki i centra handlowe znajdują się 20 minut jazdy samochodem: - Dubai Hills Mall, Circle Mall JVC, First Avenue Mall i Arabian Ranches Retail Mall; - Dubai Autodrome, gdzie odbywają się wyścigi samochodowe i karciane; - The Els Club At Dubai Sport City i Arabian Ranches Golf Club; - Global Village and IMG Worlds of Adventure; - klub jeździecki Dubai Polo & Equestrian Club. Plus praca z nami: - Gwarantujemy bezpieczne transakcje przy pełnym wsparciu prawnym. - Wybierzemy dla Ciebie najlepsze obiecujące przedmioty do inwestycji i życia. - Powiemy ci wszystko o rynku nieruchomości, o życiu w Dubaju. - Przeprowadzimy bezpłatne konsultacje i zaoszczędzimy czas na znalezieniu odpowiednich opcji i zakupie. - Pracujemy bez prowizji. Umówimy się na bezpieczną umowę z programistą. Zapewniamy wsparcie prawne!